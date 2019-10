Toto nechce počuť žiaden rodič: Ministerka prezradila, koľko detí sa nedostane do škôlky

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 percent päťročných detí.

Po analýze existujúcich kapacít a zohľadnení možnosti "migrácie škôlkarov" do najbližších obcí a využití prostriedkov z eurofondov bude na Slovensku v roku 2021 chýbať minimálne 1460 miest. Počas tlačovej konferencie to vo štvrtok uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Podľa jej slov by sa tak docielilo 97,5-percentné pokrytie miest pre päťročné deti. Vyplýva to z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky.

Analýza existujúcich kapacít ukazuje, že voľné kapacity v materských školách dokážu zabezpečiť miesta maximálne pre 91,3 percenta päťročných detí bez zmeny počtu mladších detí, ktoré v súčasnosti materské školy navštevujú. Ako doplnila šéfka rezortu školstva, vďaka eurofondom sa dajú vytvoriť ďalšie miesta, a tak by materské školy mohlo v budúcnosti navštevovať najviac 96,9 percenta päťročných detí.

Celková kapacita v materských školách, ktorá vyplýva z rozhodnutí regionálnych úradov verejného zdravotníctva, je 175.021 miest. Po súlade so školským zákonom sa kapacita materských škôl pohybuje od 162.667 do 171.168 miest. Lubyová podotkla, že vďaka európskym fondom sa plánuje vybudovanie miest pre ďalších 3314 päťročných detí, ktoré nenavštevujú materskú školu. V súčasnosti sa podľa nej kapacity materských škôl vytvárajú z dvoch projektov financovaných z európskych prostriedkov. Z prostriedkov operačného programu Ľudské zdroje je zazmluvnených 4216 nových miest a z prostriedkov IROP ďalších 6931 miest v materských školách. "Z týchto 11 147 miest môže byť podľa našich odhadov práve päťročnými deťmi obsadených 3314 miest," povedala Lubyová.

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 percent päťročných detí. Z analýzy vyplýva, že mimo materských škôl bolo 9601 detí. Najnižší podiel päťročných detí navštevujúcich materské školy bol v okresoch Košického kraja, a to v Gelnici (58 percent), Michalovciach (59,9 percenta) a v Spišskej Novej Vsi (62,6 percenta). Najvyšší podiel bol v okresoch Žilinského kraja, a to v Námestove (94,2 percenta), Kysuckom Novom Meste (94 percent) a v Bytči (93,9 percenta).

Šéfka rezortu školstva poznamenala, že náročná situácia je v obciach, ktoré nemajú vybudovanú ani jednu materskú školu, nemajú zazmluvnené prostriedky z európskych fondov a zároveň v nich majú pobyt päťročné deti, ktoré nenavštevujú materskú školu. Takýchto obcí je podľa Lubyovej 267 a spolu ide o zhruba 600 päťročných detí, ktoré škôlku nenavštevujú. Ako doplnila, v týchto obciach existujú dve alternatívy, a to dochádzanie do škôlky mimo obce pobytu alebo budovanie novej materskej školy. Z analýzy vyplýva, že ak by deti dochádzali do najbližšej škôlky s voľnou kapacitou, zaškoliť by sa mohlo 213 z nich. V prípade zohľadnenia troch najbližších obcí by sa z pôvodných 600 nezaškolených päťročných detí mohlo umiestniť 368 detí. Nezaškolených by zostalo 232 detí, čím by sa docielilo približne 97,5-percentné pokrytie miest pre päťročné deti.