Talentovaný Dávid Hartl z Tvojej tváre vás rozosmeje: Prečo doma chodím na opätkoch

Na konte má niekoľko celovečerných filmov, množstvo seriálov a momentálne hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome! Talentovaný Dávid Hartl síce priznal, že ponuku do šou dostal už skôr, no rozhodol sa ju prijať až teraz. Všetko však nasvedčuje tomu, že jeho rozhodnutie bolo správne, nakoľko týždeň čo týždeň predvádza fantastické výkony. Mladý herec však prezradil aj to, že prípravami na šou trávi doslova každú voľnú minútu a to dokonca aj doma! Z jeho slov puknete od smiechu!