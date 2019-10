Karel Gott († 80) si tesne pred smrťou jednu vec nedokázal odpustiť: Tie slová vháňajú slzy do očí

Bojoval do posledných chvíľ, krutá choroba však bola nad jeho sily. Československá legenda Karol Gott († 80) v utorok tesne pred polnocou naposledy vydýchla.

Vo vile na Bertramke boli s Maestrom do posledných chvíľ jeho najbližší. A práve v súvislosti s manželkou Ivankou a dcérami Charlotte Ellou a Nello Sofiou súviseli výčitky, ktorými sa Karel trápil aj tesne pred odchodom.

O trápení Karla Gotta prehovorila Olga Malířová Špátová, žena, ktorá s ním (a o ňom) ešte pred 14 dňami nakrúcala celovečerný dokument. Na vlastné oči tak mala možnosť pocítiť charizmu nenapodobiteľného umelca, ale aj smútok, ktorý ho pri pomyslení na najbližších zmáhal.

"Tak pravdou je, že som už posledný mesiac alebo dva nikdy nevedela, či už to je posledné natáčanie. Vždy na konci toho nakrúcania som ho pohladila a povedala som mu, ako ho máme radi, ako si to ceníme, pretože to nie je len natáčanie filmu," cituje Blesk dokumentaristku, ktorá poskytla rozhovor portálu Seznam Zprávy.

V ňom naznačila, že spevák sa na svoj odchod pripravoval, jednu vec si však nedokázal odpustiť.

"Myslím si, že jeho smútok bol, že opúšťa tie svoje dievčatá, svoje štyri dcéry a svoju ženu Ivanku. Sám hovoril, ja som jednoducho blbý, že som vstúpil do manželstva takto neskoro a že som takto neskoro chcel mať deti," hovorí Špátová, ktorá tiež odhalila tajomstvo jednej z posledných fotiek, ktoré Karel Gott zverejnil na svojom facebookovom profile.

"Nakrúcali sme takú scénu, kedy Karel sedí pri počítači a jeho žena Ivanka mu prečíta odkazy od ľudí, ktorých bolo počas týždňa 10-tisíc. On z toho bol celý dojatý," prezradila dokumentaristka.