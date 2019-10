Zrútená Ivana urobila rázne rozhodnutie: Nečakaný krok niekoľko hodín po Gottovej († 80) smrti

Je toho na ňu priveľa! Manželka Karla Gotta († 80) prežíva spolu s ich dcérkami najťažšie chvíle v ich životoch.

Po ťažkej chorobe prišli o milovaného manžela a otecka. Po tom, čo sa na verejnosť dostala správa o úmrtí Karla Gotta, sa pred ich vilou na Bertramke začali schádzať fanúšikovia a kamaráti, aby sa rozlúčili so zosnulou legendou česko-slovenského šoubiznisu.

Podľa TV NOVA sa však Ivana a ich dcérky Charlotte Ella a Nella Sofia už v rezidencii nenachádzajú. Manželka Karla Gotta mala odísť do zahraničia, kam presne, nie je známe. Rovnako ani to, kedy sa vráti naspäť do Česka. Podľa umelcovho kamaráta a spolupracovníka Jana Adama je Ivana vystavená enormnému tlaku, ktorému sa takto chcela vyhnúť.

Karel Gott († 80) zomrel doma v utorok tesne pred polnocou. Do posledných chvíľ bol obklopený svojou najbližšou rodinou. Tá aj rozhodne o pohrebe svojho milovaného manžela a otca. Český premiér Andrej Babiš v stredu po mimoriadnom zasadnutí vlády oznámil, že zosnulý spevák bude mať štátny pohreb v pražskej katedrále svätého Víta, ak s tým bude súhlasiť jeho rodina.