Exobranca belasých Zeman to povedal narovinu: Braga plánuje zvalcovať Slovan!

Chce obstáť lepšie ako s Petržalkou! Ján Kozák mladší (39) bol v septembri 2008 na ihrisku Sportingu Braga svedkom krutého debaklu 0:4.

Artmedia vtedy neprešla cez prvé kolo Pohára UEFA, predchodcu Európskej ligy. Kozák teraz sedí na lavičke bratislavského Slovana a v treťom najväčšom portugalskom meste mieni dosiahnuť dnes proti rovnakému klubu solídnejší výsledok.

Po víťazstve 4:2 nad Besiktasom odletel včera slovenský majster k Atlantiku v dobrej nálade. Vo výprave chýba Strelec, ktorý pomôže belasým v mládežníckej Lige majstrov. S mužstvom necestoval ani zranený tandem Božikov - Čavrič. Bývalý obranca Slovana Marián Zeman končil kariéru práve v Portugalsku. Jeho klub Beira-Mar sa dnes motá v tretej lige.

„Braga nie je niekde inde ako Besiktas. Napriek tomu bude musieť Slovan ukázať ešte lepšiu defenzívu než doteraz. Portugalský tím začal domácu ligu rozpačito. To môže byť výhoda pre belasých, ktorí v pohári stupňujú svoju kvalitu. Slovan je nabudený. Verí si. Či to bude stačiť, to sa uvidí,“ povedal Zeman pre Nový Čas.

Televízny spolukomentátor dnešného zápasu tvrdí, že belasí majú šancu uspieť. „Nad Bragou sa dá raz za čas vyhrať. Slovan bude určite pod tlakom. Nesmie sa nechať zatlačiť do obrany.“ Braga bude chcieť aj s pomocou fanúšikov Slovan zvalcovať. Aj keď nie je v optimálnej forme. Ak by jej nevyšiel nátlakový plán, nervozita sa postupne prejaví,“ prognózuje Zeman.