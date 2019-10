Lucie Bílá po smrti Gotta († 80) žiali, no večerný koncert nezruší: Karel by mi rozumel

Česká slávica smúti za svojím kolegom. Smrť Karla Gotta zasiahal aj speváčku Luciu Bílú.

Svoj žiaľ vyjadrila v Mimoriadnych správach na televízii Prima. ,,Mám v sebe neskutočné prázdno a myslím si, že nie som sama. Podľa mňa Karel Gott nebol ľahostajný nikomu v našej krajine. Všetci ho máme v srdci, všetci ho máme pod kožou, či sme chceli alebo nechceli. A podľa mňa s Karlom Gottom odchádza doba, ktorá sa nevráti. Bola to ikona, legenda, úžasný človek. Nenahraditeľná bytosť, pre mňa teda určite,“ povedala do kamery Bílá, odetá v čiernom svetri.

Po otázke, ako prežíva dnešný deň, bolo na speváčke vidieť emócie. ,,Karel by mi asi rozumel, dnes mám koncert v Zlíne, ale spievať musím, pretože tých ľudí samozrejme nepošlem domov. Ale jednoduché to nebude, pretože mám v sebe takú bolesť, ktorá je neopísateľná. Je to zvláštne, veľké prázdno, neskutočné,“ hľadala smutná Lucie slová po smrti speváckeho kolegu. ,,Je to ťažké. Informácia, s ktorou sa budeme, myslím, všetci dlho vyrovnávať,“ dodala a na záver božskému Kájovi za všetko poďakovala.