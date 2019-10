Užialené slová osobností o Gottovi († 80): Vondráčková odhalila detaily stretnutia krátko pred smrťou

Ako na kamarátskeho a vtipného človeka spomínajú na Karla Gotta jeho najbližší spolupracovníci.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Populárny spevák zomrel v utorok pred polnocou vo veku 80 rokov doma v kruhu svojej rodiny. Eva Pilarová, ktorá s ním spievala napríklad vo filme Kdyby tisíc klarinetů, prijala správu s veľkým zármutkom." Čo k tomu môžem povedať. Nech poviem čokoľvek, tak to vyznie ako fráza. A nehovoriť nič, to nejde, pretože Karel znamenal pre veľa ľudí strašne veľa. Mrzí ma to, keď som ho videla na oslave jeho narodenín, tak mi nenapadlo, že je to naposledy. Je mi to veľmi ľúto, bol to kamarát," povedala ČTK speváčka.

Speváčka a gitaristka Lenka Filipová označila Gotta za svoj vzor na javisku. "Poznala som ho od svojich študentských rokov, kedy mi dal príležitosť byť jeho hosťom a dal mi mnoho užitočných rád. Mala som príležitosť sa od neho veľa naučiť. Vždy som ho obdivovala a mala som k nemu úctu dodnes, aj keď sme si už ako kamaráti tykali. Bol to obdivuhodný pokorný človek, ktorý miloval svoju profesiu," oznámila Filipová.

Gottov dlhoročný spolupracovník, hudobník Felix Slováček, na otázku Českej televízie, ako si Gotta bude pripomínať, povedal:Hudobník a organizátor festivalu Benátska! Petr Pečený si podľa svojich slov na Gottovi cenil najmä toho, žeS Karlom sme sa naposledy stretli, keď sme za ním boli s Lou Fanánkem Hagenem u neho doma na Bertramke ohľadom knižky spomienok, ktorú písal. On od nás chcel, aby sme si spomenuli na tú kapitolu, kedy sme rozbehli akciu Gott na hrad.. Veľmi si vážim to, že som ho mohol spoznať a že sme, myslím, boli priatelia," uviedol Pečený.