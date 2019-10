Hrdý otecko Martin Mňahončák: Ako mi dcérka zmenila život

Nevie sa jej nabažiť! Herec Martin Mňahončák (42), ktorý hviezdi v markizáckom seriáli Sestričky, sa vo februári stal prvýkrát otcom. Dcérka Dorotka mu v živote narobila poriadny vietor v tom najlepšom zmysle slova. Šťastný otecko prezradil, čo všetko sa po narodení jeho princeznej zmenilo.

Mňahončák sa od februára spolu s manželkou Katkou teší z dcérky Dorotky, ktorá je ich prvým bábätkom. Rodinka už má za sebou aj prvú spoločnú letnú dovolenku, ktorú strávila na Sardínii. „Leto bolo nádherné, malá sa smiala, kúpala, zabávala sa. Človek však už dáva viac pozor, je to malý nový človek, tam je teraz priorita,“ povedal Novému Času herec, ktorý si otcovstvo nevie vynachváliť.

„Už nie som najmladší, ale veľmi som sa potešil. Keď som ju prvýkrát videl, bol to neopísateľný pocit. Sme teraz rodina, je tu zrazu niekto, o koho sa chceme starať. Jasné, že je to zázrak,“ teší sa z novej životnej úlohy Martin, ktorému narodenie malej princeznej zmenilo život. O ďalšom rodinnom prírastku však zatiaľ neuvažuje: „Je to priskoro. Keď sa nám podarí, budeme radi, ale teraz je priorita malá Dorotka,“ uzavrel.