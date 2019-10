Exprezident Kiska prichytený na Kramároch: Do nemocnice s nabaleným kufrom

Ide na operačný stôl. Exprezident Andrej Kiska (56) v ranných hodinách prišiel do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb na Kramároch. V utorok sa tam podrobí zákroku, pri ktorom sa mu doktori pokúsia napraviť srdcovú arytmiu.

Čaká ho náročný deň. Predseda novovzniknutej strany Za ľudí a bývalá hlava štátu Andrej Kiska v utorok podstúpi náročný zákrok. Pomocou metódy rádiofrekvenčnej ablácie sa mu špecialisti pokúsia vrátiť srdcový rytmus do normálu. O svojom operačnom zákroku informoval ešte v pondelok na sociálnej sieti. „Idem na malý rutinný zákrok do srdcovo-cievneho ústavu. Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia,“ napísal.

Exprezident by mal zostať v nemocnici pár dní po zákroku a jeho rekonvalescencia by nemala ohroziť jeho politické aktivity.V nemocnici by som mal byť dva-tri dni. Čaká nás ťažký boj, ideme do toho naplno,“ doplnil Kiska.

Čo je to ablácia



Princíp katetrizačnej rádiofrekvenčnej ablácie spočíva v kontrolovanej aplikácii rádiofrekvenčnej energie na vodivé dráhy v srdci, odkiaľ vychádza nežiaduci elektrický signál. Aplikáciou tejto energie sa tkanivo v danom mieste trvalo umŕtvi, čím sa stane elektricky nevodivé a elektrická energia prúdiaca v srdci sa začne opäť šíriť po prirodzených dráhach. Pri lokálnom umŕtvení sa cez žilový systém zavedú až do srdca tenké vodiče - elektrofyziologické katétre - na rôzne vopred určené pozície. Pri rekonvalescencii je potrebné na niekoľko dní obmedziť záťaž a namáhavé aktivity.