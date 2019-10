Kiska musí ísť pod nôž pre problémy so srdcom: Nepôjde o štandardnú operáciu

Založil stranu a mieri do ústavu! Bývalý prezident Andrej Kiska (56) sa dnes na Kramároch podrobí zákroku. Zrádza ho totiž jeho srdce, ktoré bije v atypickom rytme. Špecialisti v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb sa mu ho pokúsia vrátiť do normálu. Čo čaká exprezidenta a ako dlho sa bude zotavovať?

V sobotu na ustanovujúcom sneme zvolili Kisku za predsedu strany Za ľudí a už o tri dni nato ho čaká zákrok na bratislavských Kramároch pre problémy so srdcom. Včera ráno už absolvoval vstupné vyšetrenie a dnes si ľahne priamo na operačný stôl. O svojom zákroku pre srdcovú arytmiu sa rozhovoril aj sám Kiska. „Idem na malý rutinný zákrok do srdcovo-cievneho ústavu. Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia,“ priblížil svoje problémy.

V jeho prípade však nepôjde o štandardnú operáciu, kedže nepôjde pod skalpel, ale bude to takzvaný ablačný úkon. Výkon sa pre zvýšenie bezpečnosti v prevažnej väčšine prípadov koná bez celkovej narkózy. „Má poruchy srdcového rytmu. Nemá to byť operácia, ale liečenie, kde sa neoperačným spôsobom ruší tá porucha rytmu.Bude to taký zásah, aby vznikol normálny rytmus srdca,“ povedal Novému Času dobre informovaný zdroj.

Rizikových faktorov, ktoré na stav podobných pacientov vplývajú, je viacero – medzi nimi vysoký tlak či obezita. „Je to bežný výkon, robí sa to denne. Ale to srdce nie je celkom v poriadku,“ vysvetlil známy kardiochirurg Viliam Fischer. Bývalá hlava štátu neočakáva dlhý pobyt v nemocnici. „Verte mi, že týchto pár dní oddychu mi možno aj dobre padne.avizoval Kiska.

O zdravotných problémoch exprezidenta sa naposledy písalo v roku 2015. Ešte ako hlava štátu sa podrobil v plzeňskej nemocnici artroskopickej operácii v oblasti bedrového kĺbu.