Úplne nahá a s rukou v rozkroku: Najerotickejšie FOTKY Simony Krainovej vás ohromia!

Je to dračica! Česká supermodelka aj v 46 rokoch dokazuje, že mladšie kolegyne jej nesiahajú ani po členky. Uvedomujúc si svoju dokonalú postavu a sexepíl teraz nafotila najerotickejšie fotky svojej dlhoročnej kariéry.

Pikantné zábery vznikli v Portugalsku pod taktovkou fotografa Lukáša Dvořáka. Ten je, ako pripomína idnes.cz, známy preferovaním čiernobielej fotografie.

"Cítim sa určite viac sebavedomá než kedysi. Možno to niekomu príde divné, ale je to určite aj tým, že som sa začala viac starať o svoju postavu. Nemala som tak pocit, že sa musím za niečo schovávať. Je mi dobre a myslím si, že žiadna žena by na seba nemala rezignovať len preto, že prekročí tridsiatku. Je to nezmysel," cituje web Simonu Krainovú, ktorý o sexi fotkách prehovorila pre reláciu Top Star.

"Čoskoro budem vydávať knihu svojich fotiek a povedal, že mu tam ešte stále chýba nejaká zvodná femme fatale. Dohodli sme sa preto na tomto projekte. Portugalsko padlo ako prvá voľba. Lukáš tam často fotí a najlepšie lokácie pozná naspamäť," hovorí o spolupráci s Dvořákom Krainová, ktorá sama zasiahla do niektorých záberov.

"Na jednej fotke som napríklad mala džínsovú bundu a nohavičky. Keď som sa však pozrela na tú výslednú kompozíciu, tak mi tam tie nohavičky prekážali. Nebála som sa v Portugalsku behať len v klobúku. Lukáš Dvořák ma neberie ako sexuálny objekt, ale premýšľa o svetle a ideálnej kompozícii a chce zachytiť ženu v jej ozajstnej čistej kráse. Nemyslím si, že tie fotky sú vulgárne, a pevne dúfam, že nikoho nepobúria," pokračuje modelka.

A čo na to jej manžel? "Neprekáža mu to. Je rád. Rád ma ukazuje. Prečo nie. Bolo by to divné, keby to tak nebolo. Asi by som nezniesla chlapa, ktorý by si ma chcel doma zavrieť do skrine," dodáva Simona Krainová. "Mne sa kalendár veľmi páči a ako som v kuloároch počul, nie som sám. Áno, sú tam ľahko odvážnejšie fotky, ale prečo neukázať krásu v rôznych podobách. Ten, kto ju bude chcieť vidieť, tak ju nájde," potvrdil slová manželky Karel Vágner.