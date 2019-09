Verešová zverejnila fotku voňaviek, nedala si pozor na odraz: Úplne nahé prsia a ... omnoho viac!

Modelka s krásnym telom Andrea Verešová (39) sa určite nemá za čo hanbiť. Jej telo by jej totiž mohli závidieť aj oveľa mladšie ročníky. Práve vďaka svojej dokonalej postavičke a krásnej tvári sa jej pracovné ponuky hrnú jedna za druhou.

Tou poslednou je propagácia parfumov, ktoré sa modelka chtiac-nechtiac rozhodla odpromovať naozaj netradične. Fotenie voňavého flakónu a jeho vystavovanie totiž zobrala do vlastných rúk. Andrea však nastylovala aj seba, a to rovno do Evinho rúcha. Celkom nahá sa totiž objavila v odraze zrkadlového vrchnáčika, čo si však všimlo pozorné oko nášho čitateľa. Čo na tento kiks hovorí samotná Verešová?

„Bez komentára,“ zasmiala sa na úvod modelka, ktorej sa však nakoniec predsa len jazyk rozviazal: „Ľudia sú veľmi všímaví a pozorní. Lupou skúmajú fotky. Asi som ja málo všímavá. Aby to náhodou niekoho neiritovalo, alebo nemal nejaký problém, tak som už fotku zmenila. Ja sa za svoje telo nehanbím. Viackrát som sa fotila nahá, aj sa nahá opaľujem kvôli modelingu. Samozrejme, to nebola prvoplánová fotka, nikdy nedávam na sociálnych sieťach nahé a vulgárne fotografie.“