Dievča z 10-korunáčky oslávilo 70-ku: Na bankovke mám na hlave plienku

Ocitli sa na bankovke. Margita Hlaváčiková (70) z Tvrdošína spolu s Martou Cisárikovou (71) v roku 1958 pózovali akademickej maliarke Márii Medveckej. Nerozlučné kamarátky si umelkyňa vybrala, aby ich zvečnila na desaťkorunáčke.

Napriek tomu, že platidlo bolo v obehu dlhý čas, málokto vie, že Margita mala na hlave plienku namiesto šatky. Ako si na to spomína po 60 rokoch?

Umelkyňa maľovala žiačky na bankovku 2 roky. Pózovali jej raz, niekedy dvakrát do týž­dňa. Margita mala v tom čase 9 rokov a jej kamarátka Marta 10. Vyhliadla si ich na dvore, kde bývala a mala aj ateliér. Slávu vraj nepociťovali. „Postupne nás to ale prestávalo baviť. Pani Medvecká nás odmeňovala cukríkmi, občas nám dala dve či tri koruny na sladkosti. Ako deťom nám to stačilo,“ povedala Margita, ktorá v nedeľu oslávila 70 rokov.

Len málokto vie, že v čase pózovania mala na hlave bielu plienku namiesto šatky. „Je to pravda. Prečo však pani Medvecká dala prednosť plienke pred šatkou, to neviem, asi plienka viac vynikla,“ zasmiala sa bývalá učiteľka v materskej škole. Ľudia začali legendárnou desaťkorunáčkou platiť v roku 1960. Najväčšiu radosť z toho mali rodičia oboch dievčat. „Kamaráti otcovi zaplatili v krčme aj pohárik, lebo má takú slávnu dcéru, ktorá je na bankovke,“ prezradila Margita. Keďže platidlo spĺňalo budovateľský motív, boli s ňou spokojní aj papaláši v Prahe.