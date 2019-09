Kouďák zo sitkomu Krok za krokom zmenený na nepoznanie: Kedysi sexi muž, teraz...

Kto by nepoznal ikonický sitkom Krok za krokom? Dennodenne sme sa pozerali na postavy okolo rodiny Lambertovcov. Nezabudnuteľný vtipkár Coudy, ktorého si zahral Sasha Mitchell (52), sa však zmenil na nepoznanie. A nie je to inak ani s ostatnými.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Americký herec Sasha Mitchell (52) sa do naších sŕdc zapísal ako vtipný Cody v obľúbenom americkom sitkome Krok za krokom (Step by step). Preslávila ho hláška „čéče“, štíhla vysoká postava, úprimný úsmev a hlášky, ktoré zľudoveli. Dnes by ste však márne hľadali starého známeho „Kouďáka“. Zmenil sa na nepoznanie! Sympaťák sa dnes už herectvu nevenuje, presedlal na úplne inú činnosť. Vášnivo sa začal venovať športu a posilňovaniu. Obľubuje kickbox, v ktorom je majster a taekwondo, kde je držiteľom čierneho pásu. V posilňovni trávi hodiny času, čo sa podpísalo aj na jeho výzore.

Darmo by ste totiž hľadali vychudnutého chlapca! Dnes je z neho hora svalov, ktorými sa rád pýši na sociálnej sieti. Okrem toho sa rád chváli zábermi z jeho aktuálnej práce - je z neho totiž robotník na stavbe. V ochrannej prilbe a veste sa jeho svaly vynímajú. Herec bol dvakrát ženatý.

Prvé manželstvo mu však viac uškodilo, ako pomohlo. Manželka Jeannette Robbins ho totiž ešte počas natáčania úspešného sitkomu obvinila z domáceho násilia. Jeanette však bola drogovo závislá a psychicky labilná. Majú spolu 4 deti, ktoré má Sasha vo výhradnej starostlivosti. Bohužiaľ, negatívne PR mu ubralo na sláve a už nikdy sa na vrchol nedostal. Bol ženatý ešte raz, no po 4 rokoch manželstva sa v roku 2015 opäť rozviedol. Teraz je sám a tak nečudo, že po zlých skúsenostiach sa radšej venuje budovaniu svalstva.

Sasha Mitchell (52) - Cody

americký herec, model

preslávil sa rolou Codyho v sitkome Krok za krokom

manželky: 1990 - 1997 Jeanette Robbins, 2010 - 2015 Rachel Mitchell (Sharmaine Rayner)

deti: 6

roly: 1989 seriál Dallas, 1991 - 1998 Krok za krokom, 2002 JAG, 1992 Kickboxer 3: Umenie vojny

bol obvinený z domáceho násilia v prvom manželstve

robil modela pre Calvina Kleina

Angela Watson (43) - Karen

Smutný príbeh veľkej krásky. V sitkome bola za modelku a najkrajšiuKvôli vlastnej skúsenosti založila charitatívnu nadáciu, ktorá mladým hercom zadarmo radí v tom, ako majú hospodáriť s majetkom. Po seriáli si zahrala ešte vo dvoch nízkorozpočtových filmoch a zavesila na klinec i modelingovú kariéru.

Christopher Castile (39) - Mark Otvoriť galériu Christopher Castile Zdroj: fb Stvárňoval rodinného šprta, vševedka. Po skončení natáčania sa na herectvo vykašľal. Paradoxom je, že i v reálnom živote mu učarovalo vzdelanie ako i Markovi, ktorého stvárňoval. Dokončil si vysokú školu a stal sa učiteľom.