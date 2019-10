Bývalý cyklista Milan Dvorščík: Peter, ani 20 Slovákov by ti k zlatu nepomohlo!

Výsledok hodnotí viac než pozitívne. Bývalý cyklista Milan Dvorščík (49), strieborný z MS 1994, videl vo výkone Petra Sagana (29) na tohtoročných MS viaceré pozitíva.

Za najväčší problém označil nedostatočnú výkonnosť slovenského tímu. Príjemne ho však prekvapil Tourminátorov brat Juraj (30).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Z môjho pohľadu to je vynikajúci výsledok. Piate miesto radí Petra medzi svetovú kvalitu. Bohužiaľ, musel sa spoliehať prevažne na konkurenčné tímy. Vyčkávacia taktika mu už vyhrala tri tituly majstra sveta. Riskol to aj v tomto prípade, no teraz to nevyšlo. Čakal príliš dlho... Ale po boji je každý kráľ. Tým, že v závere nemal podporu slovenského tímu, musel hrať takúto šachovú partiu a spoliehať sa na konkurenciu. Tá mu však nepomohla,“ začal svoje rozprávanie pre Nový Čas Dvorščík, ktorý hlavný problém videl v slabom slovenskom tíme.

„Poviem to takto. Aj keby sme tam postavili 20 slovenských cyklistov, ktorých teraz máme k dispozícii, tak mu to nepomôže. Peter potrebuje mať pri sebe cyklistov, ktorí mu pomôžu v krízových situáciách a v závere. Príjemne ma prekvapil jeho brat Juraj. Takých jazdcov by sme v tíme potrebovali štyroch alebo piatich, aby dokázali vyriešiť krízové situácie a pomohli skorigovať stratu,“ dodal rodák z Považskej Bystrice.

Napriek tomu, že Sagan pred kamerami pôsobí vyrovnaným dojmom, Dvorščík si myslí, že v zákulisí ho výsledok mrzel. „Myslím si, že keď zašiel za oponu, mimo dosah kamier, tak ho to aj trochu štvalo. Z toho dôvodu, lebo vedel, že bol v záverečnej skupinke najsilnejší. Ale v cyklistike nie vždy vyhrá najsilnejší. Dôležité je mať aj dobrý tím, čo Slovensko nemá a zrejme ani dlho mať nebude. Uvidíme, čo bude budúci rok. Trať má byť extrémne kopcovitá, takže neviem, či sa na také preteky dokáže Peter pripraviť tak, aby získal titul. Bude to hop alebo trop,“ uzavrel Dvorščík.

Zúbožení favoriti:

Greg Van Avermaet – 8. miesto: Od vyčerpania sa takmer povracal.

Julian Alaphilippe – 28. miesto: Dorazil s opuchnutými očami podliatymi krvou.

Mathieu van der Poel – 43. miesto: V cieli sa triasol od podchladenia.

Philippe Gilbert - nedokončil: Po pretekoch sa rozplakal.

Alejandro Valverde - nedokončil: Odstúpil kvôli triaške.

Prečo nezískal štvrtý titul

- Slabá podpora tímu

- Zle zvolená taktika

- Extrémne nepríjemné počasie

- Veľká konkurencia.