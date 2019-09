Poriadny trapas pri žrebe Slovenského pohára: Na DAC zabudli, Senicu vytiahli dvakrát!

V osemfinálovom 5. kole slovenskej futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2019/2020 dôjde na atraktívnu fortunaligovú konfrontáciu medzi Nitrou a Ružomberkom či Serede so Žilinou. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.

Minulosezónny víťaz a obhajca trofeje FC Spartak Trnava v boji o štvrťfinále nastúpi doma proti druholigovému mužstvo MFK Skalica. V najlepšej "šestnástke" proti sebe nastúpia aj fortunaligový AS Trenčín a druholigová Banská Bystrica.

Osemfinále sa hrá na jeden zápas v stredu 30. októbra 2018, v prípade nerozhodného výsledku po 90 minútach rozhodne o postupujúcom jedenástkový rozstrel. Niektoré stretnutia čaká zrejme odklad na neskoršie termíny pre vyťaženosť fortunaligistov, najmä Slovana Bratislava v Európskej lige.

Osemfinálové dvojice Slovnaft Cupu sú už známe, no je možné, že sa žreb bude opakovať. Pri pôvodnom žrebovaní sa totiž ani v jednej zo šestnástich loptičiek nenachádzal klub z Dunajskej Stredy. Loptičku s názvom miestneho FC DAC (napísanú perom, kým ostatné názvy boli vytlačené tlačiarňou, pozn.) zjavne, no bez upozornenia, pridali do osudia až tesne pred koncom žrebu, keď v sklenenej nádobe zostala len posledná loptička. Namiesto toho pri žrebe bol dvakrát FK Senica, raz správne v dvojici OFK Malženice s prípadným osemfinálovým súperom bratislavskou Petržalkou a raz už ako istý postupujúci, v tomto prípade loptičku po vyžrebovaní Senice iba odložili.

Žreb osemfinále slovenskej futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup:

FC Nitra - MFK Ružomberok

FC Spartak Trnava - MFK Skalica

ŠKF iClinic Sereď - MŠK Žilina

FC DAC 1904 Dunajská Streda - TJ Liptovská Štiavnica/ŠK Slovan Bratislava/TJ Oravská Poruba/Partizán Bardejov

FC Petržalka - OFK Malženice/FK Senica

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Tatran Liptovský Mikuláš

FK Poprad - Slávia TU Košice/FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica