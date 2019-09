Ministerstvo zdravotníctva odmieta tvrdenie SNS: Stratifikácia neprinesie rušenie nemocníc

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odmieta tvrdenie SNS, že reforma zdravotníctva prinesie rušenie nemocníc. Podľa rezortu ide o nepochopenie materiálu. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.

"Zatiaľ čo strana SNS dáva návrhy riešení, ministerstvo zdravotníctva už zrealizovalo množstvo konkrétnych krokov, ktoré posúvajú zdravotníctvo vpred," uvádza Eliášová. Ministerstvo zdravotníctva je otvorené dialógu a v prípade záujmu je ochotné materiál strane SNS opätovne vysvetliť.

"Posunutie prelomovej reformy stratifikácie, alebo ako sme ju nazvali 'Zdravej zmeny', vládnym kabinetom do parlamentu je historickým míľnikom, nesmierne potrebným pre segment, ktorý s víziou do roku 2030 prinesie pacientom kvalitnú a adresnú zdravotnú starostlivosť," hovorí Eliášová. Reforma má podľa ministerstva priniesť transparentné a jasné podmienky pre nemocnice.

Rezort pracuje na tzv. Bielej knihe. "V nej sa jasne ukáže, že pre lepšie zdravotníctvo ministerstvo zrealizovalo množstvo konkrétnych krokov, ktoré postupne zlepšujú systém," objasnila hovorkyňa.

Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období.

Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Ministerka Kalavská cez víkend povedala, že stratifikácia nesmie byť predmetom politickej vojny. Ak by sa tak v parlamente stalo alebo by to hrozilo, ministerka je rozhodnutá návrh stiahnuť.