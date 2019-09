Španielska bezpečnostná firma čelí vyšetrovaniu: Pre CIA mala špehovať Assangea

Španielska súkromná bezpečnostná firma Undercover Global, ktorú v Madride vyšetrujú, robila špionáž pre americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA) _ sledovala pre ňu zakladateľa spoločnosti WikiLeaks Juliana Assangea, keď žil na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne.

V piatok to napísal španielsky denník El País.

Denník v článku citoval bližšie nešpecifikované dokumenty a vyhlásenia. Firma Undercover Global, ktorá mala na starosti ochranu ambasády v čase Assangeovho pobytu, podľa nich posielala americkej tajnej službe zvukové nahrávky aj videá zo stretnutí Assangea so svojimi právnikmi.

Tieto informácie údajne ďalej odovzdával David Morales, ktorý firmu vlastní a ktorého v súčasnosti vyšetruje španielsky Národný súd, dodal denník El País. Jeden z Assangeových právnikov Aitor Martínez agentúre AFP potvrdil, že Národný súd celú záležitosť preveruje.

"Na Národnom súde prebieha vyšetrovanie trestného činu, ale robí sa to v tajnosti... a nemôžeme o veci, ktorá sa vyšetruje, povedať nič, okrem toho, čo už uniklo" do médií, uviedol Martínez pre AFP. Úniku informácií "sa zrejme dopustili zamestnanci firmy", dodal.

Súd sa k prípadu odmietol vyjadriť. Podľa denníka El País firma Undercover Global nainštalovala mikrofóny do hasiacich prístrojov na ekvádorskom veľvyslanectve, ako aj na dámske toalety, kde sa zvykli Assangeovi právnici stretávať pre obavy z odpočúvania a sledovania.

Firma nainštalovala aj streamovací systém, takže nahrávky sa dostávali priamo k predstaviteľom USA. To im umožnilo špehovať aj stretnutie Assangea so šéfom ekvádorskej tajnej služby Rommym Vallejom v decembri 2017. V tom čase plánovali prepašovať Assangea z ambasády a vziať ho do inej krajiny pomocou diplomatického pasu, ale tento plán sa nikdy neuskutočnil.

Assangeovi právnici podali koncom apríla žalobu za vydieranie na skupinu španielskych občanov, ktorí údajne využili videá a dokumenty zhotovené v priestoroch ambasády.

Zdroj z právnického tímu vtedy vyhlásil, že Assange sa asi stal terčom "špionáže". Austrálčan Assange našiel útočisko na ekvádorskom veľvyslanectve v roku 2012, keď podľa svojich slov unikal pred politicky motivovaným príkazom na vydanie do Švédska, kde ho chceli vypočúvať v prípade sexuálneho zneužitia. Zakladateľ WikiLeaks sa však obával viac toho, že Švédi by ho vydali do USA, kde ho vinia zo spolupráce pri krádeži tajných dokumentov.

Assange zostal na ekvádorskom veľvyslanectve sedem rokov až do apríla 2019, keď ho z ambasády vyviedla britská polícia po tom, čo ho Ekvádor prestal podporovať.

Assange si v súčasnosti odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu.