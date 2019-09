Po rozkole v SaS zbierajú nové posily: K Sulíkovi smeruje bývalý riaditeľ RTVS

Zaujímavá posila. Posledné týždne sa okolo liberálov v SaS rieši najmä spor jej predsedu Richarda Sulíka (51) s niektorými členmi. Vzbúrencov však z kandidátky napokon vyhodil.

Medzi nimi aj viaceré známe tváre, ako sú Ľubomír Galko (51) či Natália Blahová (45). Sulíkovi sa však podľa kuloárnych informácií podarilo uloviť iné známe meno – bývalého riaditeľa RTVS Václava Miku (56). So Sulíkom sa mali dohodnúť len nedávno, oficiálne jeho kandidatúru ešte nepotvrdili. Sulík chce kandidátku odprezentovať až v pondelok po tom, čo bude informovať členov strany. Sám Mika sa zatiaľ veľmi nevyjadruje. „Treba na to vhodný čas, ktorý ešte nie je. Bude to jasné skraja budúceho týždňa, ale môžem potvrdiť, že som sa s Richardom Sulíkom rozprával,“ povedal Novému Času.

Podľa našich informácií má byť v prvej desiatke budúcoročných parlamentných volieb. Sulíkovi sa podobná posila v súčasnosti, po poklese preferencií, zíde. Mika sa nedávno snažil uspieť vo voľbách na bratislavského primátora, kde ho však napokon predbehol kandidát Progresívneho Slovenska a Spolu Matúš Vallo. Mika skončil druhý so ziskom 22 % hlasov. SaS ho zároveň podporovala vo voľbe na riaditeľa RTVS, nedostal však podporu koalície a zvíťazil Jaroslav Rezník.

Pozadie v SaS

Sulík len tento týždeň oznámil, že na kandidátke nebude niekoľko vzbúrencov, ktorí odmietali uznať výsledky nedávneho kongresu strany. Medzi nimi je Galko, Blahová, ale aj Jana Kiššová či Jozef Rajtár. Všetci štyria sú zároveň členovia tzv. Republikovej rady SaS, ktorá mala pôvodne kandidátku schvaľovať. V nej majú väčšinu práve Sulíkovi kritici, ktorí by mu kandidátku neschválili. Do hry tak vstúpila možnosť, aby sa celá rada navolila odznova.

Odstúpenie jej členov požadovalo asi 120 ľudí z SaS. „Vaše konanie veľmi zarmútilo a sklamalo aj nás, ktorí sme vás predtým podporovali, čím ste stratili našu dôveru. Vyvstáva pochybnosť o vašich najlepších úmysloch v rámci SaS. Na toto ste od nád rozhodne mandát nikdy nedostali,“ píše sa v internej výzve. Sulíkova menšinová skupina v rade nemala so stratou mandátu problém, no proti sa postavili práve galkovci. Najnovšie sa tak bude konať nový snem, kde budú o zozname mien rozhodovať všetci členovia strany.