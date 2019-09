Rošády v Smere! Pellegrini preberá líderstvo od Fica po 20 rokoch: Premiér si vydupal na kandidátke ďalšie zmeny

Končí ako volebný líder. Robert Fico (55), ktorý založil Smer koncom 90-tych rokov a zažil s ním obrovský úspech, už nebude na volebnej kandidátke ako jednotka.

To, čo si ešte pred vraždou Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice nevedel nikto predstaviť, je zrazu realitou. Po tom, čo po tlaku ulice a koaličného partnera opustil premiérsku stoličku, odovzdáva žezlo pred februárovými voľbami Petrovi Pellegrinimu (43). Pomôže to Smeru zvýšiť nízke preferencie? Ohlásenie kandidátky avizovala strana Smer už niekoľko dní. Prednosť však dostalo nielen rokovanie v parlamente, ale aj oslava Ficových 55. narodenín vo vládnom hoteli Bôrik.

To, čo sa po chodbách parlamentu šuškalo už dlhšiu dobu, sa vo štvrtok nakoniec stalo realitou. Fico, ktorý viedol stranu do volieb až päťkrát, v roku 2020 už ako líder na jej čele stáť nebude. „Je v plnej kompetencii predsedu strany SMER – SD Roberta Fica navrhovať zoznam kandidátov na funkciu poslanca NR SR. Túto svoju právomoc využije a navrhne, aby kandidátku strany SMER – SD do NR SR viedol Peter Pellegrini. Toto rozhodnutie je pre Slovensko najlepším riešením,“ uviedli v maile zaslanom novinárom. Žiadnu tlačovku nespravili, možnosť klásť novinárske otázky tak nepovolili.

Čo dostane Pellegrini

Líderstvo na kandidátke nie je jediné, čo si mal presadiť súčasný premiér, ktorý má v strane podporu viacerých členov a v jeho prospech svedčia aj prieskumy verejnej mienky. Podľa nedávneho prieskumu dôveryhodnosti je druhým najpopulárnejším politikom na Slovensku, hneď po prezidentke. Podľa našich informácií si tak od predsedu Fica vydupal svojich ľudí na kandidátke strany. Konkrétne poradie však ešte držia v tajnosti. Pelegrinii zrejme zostal zakočený zaslaním Ficovho e-mailu novinárom, a tak reagoval len cez tlačový odbor. „Je pripravený urobiť všetko pre to, aby ľudí na Slovensku presvedčil konkrétnymi výsledkami a aby Smer aj naďalej bol najstabilnejšou a najúspešnejšou stranou na Slovensku,“ odkázal premiér cez svoju hovorkyňu.

V boji o volebného lídra zavážili podľa odborníkov nielen jeho podpora, ale aj tlaky od sponzorov a lobistov. „Časť toho nepolitického finančného pozadia v strane nejakým spôsobom racionálne zvážila podporu Pellegriniho a možno dnes už skôr vsádza na neho ako na Fica,“ povedal politológ Ján Baránek s tým, že expremiér už má inú pozíciu v Smere ako v minulosti. Fico sa podľa neho posúva niekam, kde sme ho predtým nevideli. „Je to zmenou rétoriky, má oveľa vyhranenejší slovník. V tejto pozícii sa cíti slobodnejšie, alebo to robí natruc Pellegrinimu,“ doplnil.

Míľniky smeru

1999 – v novembri stranu založil Robert Fico po tom, čo odišiel zo SDĽ

2002 – v prvých voľbách po vzniku získal Smer 13,6 % a stal sa treťou najsilnejšou stranou

2004 – Smer sa spojil s ďalšími troma ľavicovými stranami

2005 – strana mení názov na Smer - Sociálna demokracia

2006 – SMER – SD zvíťazil s 29,14 % voličských hlasov a poskladal vládu spolu so SNS a HZDS

2006 – pozastavili Smeru členstvo v socialistickej frakcii EP pre spojenie s nacionalistickou SNS

2008 – návrat do náruče Európskych socialistov

2010 – Ficovci vyhrali voľby, nedokázali však zostaviť vládu

2012 – po páde Radičovej vlády sa Smeru po voľbách podarilo zostaviť jednofarebnú vládu

2016 – viac ako 28 % ich donútilo k vyvoreniu koalície so SNS, Mostom- Híd a stranou Sieť

2019 – novým lídrom kandidátky sa stáva po 20 rokoch po Robertovi Ficovi Peter Pellegrini

Čo zavážilo v prospech Pellegriniho

- V prieskumoch popularity sa drží vysoko, aktuálne skončil druhý za prezidentkou.

- Koaličný potenciál Smeru je vyšší s premiérom, ktorý je medzi opozičným stranami akceptovanejší ako Fico.

- Získal si priazeň mecenášov v pozadí strany.

Čo potopilo Fica

- Ako dlhoročný šéf strany je spájaný so škandálmi, ktorým čelí Smer.

- Jeho meno sa spomína v Kočnerovej komunikácii cez aplikáciu Threema.

- Ficove výroky, v ktorých obhajoval Mazureka sa nepáčili viacerým jeho spolustraníkom.