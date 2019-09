Nové zistenie o Bödörovi, cez ktorého mal žiadať Kočner lustrácie: Pripravil si zadné vrátka?

Bödör má trvalé bydlisko v Dubaji!

Podnikateľ Norbert Bödör, s ktorým si písal Marián Kočner a cez ktorého mal žiadať lustrácie prokurátorov či sudcov má trvalý pobyt v Dubaji. Konkrétne ide o luxusný rezort Kempinski rezort na umelom ostrove Palma. Informovalo o tom Investigatívne centrum Jána Kuciaka s tým, že podľa nájomnej zmluvy, ktorú získali, mal apartmán prenajatý na rok od augusta 2018.

Celkovo za to dal 44-tisíc eur. Bödöra chceli policajti zadržať v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Kuciaka, no on sa o tom dozvedel a prihlásil sa na polícii. „Klient má bydlisko v Nitre, a tak, ako to vždy robil v minulosti, bude aj do budúcna kontaktný a súčinný v súvislosti s výzvou alebo dožiadaním akéhokoľvek orgánu v SR,“ povedal jeho advokát Adrián Kucek.

Lustrácia novinárov

Padajú ďalšie obvinenia. Inšpekcia ministerstva vnútra vo štvrtok nečakane zadržala troch policajných funkcionárov pre lustráciu novinára Jána Kuciaka († 27). Najzaujímavejšie meno bolo Pavol Vorobjov, ktorý pôsobil ako bývalý šéf Finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Toho prepustili až v piatok napoludnie po tom, čo strávil noc v cele. Kompetentní krátko na to oznámili, že práve Vorobjova obvinili zo zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra potvrdil, že akciu vykonali v súvislosti s lustráciou Jána Kuciaka († 27). Tú mal vykonať práve Vorobjov, ktorý spočiatku vo výpovedi tvrdil, že išlo o príkaz vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Neskôr svoju výpoveď mal zmeniť, no nie je jasné ako. Gašpar tvrdil, že Vorobjov mu povedal o lustráciach už v závere roka 2017. Predpokladal tiež, že išlo o zákonnú lustráciu a poprel, že by ju nariadil. Vorobjova teraz obvinili zo spáchania prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. „Po vykonaní procesných úkonov bol prepustený,“ uvádza v stanovisku inšpekcia.

Pre rovnaké podozrenie boli zadržaní aj súčasný zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Milan Mihálik a policajt z odboru podpory riadenia Michal Zubčák. Oboch prepustili. „Po vykonaní procesných úkonov bol muž prepustený na slobodu, v súčasnej dobe mu nebolo vznesené obvinenie, vyšetrovanie naďalej pokračuje,“ dodáva inšpekcia. Pôvodne sa predpokladalo, že akcia súvisí aj so špicľovaním viacerých novinárov zo strany policajných funkcionárov, čo sa však nepotvrdilo. „Táto akcia nesúvisela s neoprávnenou lustráciou 28 novinárov, v ktorej sú taktiež naďalej vykonávané potrebné procesné úkony,“ skonštatovala inšpekcia.