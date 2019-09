Hamšíkovci vyrazili na dovolenku do Dubaja: Konečne oddych vo dvojici!

Sú od seba vzdialení takmer 8 000 kilometrov! Ona v Banskej Bystrici, on v čínskom Daliane. Zatiaľ čo sa Martina Hamšíková (30) stará doma o výchovu troch detí, Marek Hamšík (32) odkrajuje z trojročného lukratívneho angažmánu v najľudnatejšej krajine sveta. Za tri sezóny narastie ich rodinné konto o 27 miliónov eur.

Prominentný futbalový pár už vyše polroka zvláda to, na čo nebol v Neapole zvyknutý – vzájomné odlúčenie. Kým pod Vezuvom zdolávali nástrahy cudzieho prostredia spoločne, teraz sa musia spoliehať sami na seba. Najmä opora čínskeho klubu Dalian Yifang to má ťažké pri adaptácii na inú kultúru, jazyk, gastronómiu.

Ešteže je Marek členom slovenskej reprezentácie, lebo inak by sa so svojimi najbližšími videl oveľa menej. Takto sa dostane domov v prípade reprezentačných povinností v kvalifikácii ME 2020 prakticky každý mesiac. Čoskoro príde na Slovensko opäť - na kvalifikačný zápas proti Walesu a prípravný s Paraguajom. S manželkou Martinou je však už v týchto dňoch. Využil mesačnú prestávku v čínskej lige a obaja vyrazili na dovolenku do exotiky. „V Dubaji s mojou láskou,“ napísal Marek pod sériu fotografií na sociálnej sieti. Je to ich obľúbená destinácia, v ktorej už trávili chvíle voľna po sezóne v Neapole. Raz ju museli zrušiť pre chorobu syna Christiana.

V Emirátoch nemohli vynechať vyhliadku z najvyššieho mrakodrapu sveta Burdž Chalífa. Zišli aj pod 163-poschodovú budovu, kde sa kochali pohľadmi na obrovské morské akvárium so 400 žralokmi. „Je ťažké nevidieť svoju rodinu každý deň. Som rád, že môžem prísť na zraz reprezentácie a odskočiť si domov k manželke, deťom a rodičom. Aj keď si denne voláme a skypujeme, na stretnutie s nimi sa vždy nesmierne teším,“ povedal Hamšík nedávno Novému Času.