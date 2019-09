Halenárov syn Nicolas trénuje v Petržalke: Hráva v kopačkách od otcovho kamoša

Zdedil futbalové gény po ocinovi? Zdá sa, že áno. Nicolas Halenár (5), syn slovenského streleckého rekordéra Juraja († 35), ktorý vlani spáchal samovraždu, začal tento mesiac trénovať v akadémii FC Petržalka.

Prvé vážnejšie futbalové kroky robí v klube, ktorého dres obliekal aj jeho otec.

Ešte dlhšie však skvelý útočník a kanonier nosil dres slovanistický. Práve v ňom vzniklo silné kamarátske puto s Markom Milinkovičom. Srbský stredopoliar, ktorý odišiel pred tromi rokmi do Genclerbirligi a dnes hráva za Eskisehirspor, na to ani po tragickej smrti Juraja nezabúda. Malého Nicolasa potešil darčekom. Z Turecka mu poslal kopačky so žiarivými farbami, na ktorých sú nažehlené mená jeho rodičov – Juraj a Romana. Nicolas sa v nich teraz preháňa dvakrát do týždňa na tréningoch predškolákov pod vedením Františka Nespešného. Skúsený odborník poukazuje na to, že v tomto veku sa ešte nedá povedať, či z chlapcov niečo bude, alebo nie.

„Nicolas patrí k tým šikovnejším deťom. Badať u neho génovú futbalovú podobnosť s otcom. Už teraz je vyšší ako ostatní. Vidieť, že si s ním niekto predtým kopával. Má zdravé návyky. Ide za loptou, chce ju. Je dravý,“ prezradil tréner malých špuntov pre Nový Čas. Okrem Halenárovho syna má v skupine 20 detí, ktoré prešli výberom, aj 5-ročného potomka Štefana Maixnera, bývalého útočníka Petržalky a Slovana.