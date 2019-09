Už v nedeľu to vypukne: Čo stojí Saganovi v ceste za historickým titulom!?

Vrchol cyklistických MS je už za dverami! Petrovi Saganovi (29) budú v úsilí o zisk štvrtého titulu majstra sveta v cestnej cyklistike pomáhať traja tímoví kolegovia.

Jedným z nich mal byť aj skúsený pretekár Patrik Tybor (32), ten sa však pred šampionátom nešťastne zranil. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, čo bude pre Tourminátora najväčšia prekážka na ceste za historickým úspechom. Nedeľňajšie preteky mužov s hromadným štartom (9.40 hod. SELČ) povedú z Leedsu do kúpeľného mesta Harrogate a budú mať dĺžku 285 km.

Cyklisti najskôr absolvujú 187 km zvlnenou krajinou, aby prvýkrát preťali cieľovú čiaru. Následne ich v Harrogate čaká sedem okruhov s dĺžkou 14 km, na ktorých bude pripravené vždy jedno kilometrové stúpanie na Harlow Moor Road s priemerným sklonom 5,6 %. V slovenských reprezentačných farbách sa predstavia v elitnej mužskej kategórii okrem trojnásobného držiteľa dúhového dresu aj Juraj Sagan s Erikom Baškom z BORY-hansgrohe a Ján Andrej Cully z Dukly Banská Bystrica.

„Veľa sa hovorilo o tom, že Peťovi budú pomáhať len traja jazdci. On je na to však zvyknutý. S týmto problém podľa mňa mať nebude. Veď aj v Richmonde mu pomáhali iba dvaja,“ zhodnotil Tybor. „Trať bude tento rok dosť ťažká. Navyše, má pršať. Ale v zásade by mala Peťovi vyhovovať. V hre je však viac favoritov. Mathieu van der Poel či Greg Van Avermaet majú formu a môžu zamiešať karty. Samotné preteky budú zradné. MS sú len o jednom dni. Záleží, ako sa človek vyspí a aké bude mať šťastie. V Anglicku sú navyše úzke cesty, môže teda prísť nejaký pád či technický problém. Je to nevyspytateľné,“ dodal Tybor a zároveň prezradil aj to, čo bude Saganov najväčší problém.

„Každý ho už pozná. Nikto s ním nebude chcieť spolupracovať. Pomôcť by mu však mohol zase nejaký jazdec slabšej krajiny, ktorý by si povedal, že sa s Petrom zvezie a pobije sa aspoň o tie ďalšie medaily. Peťo môže risknúť skorý únik, alebo môže staviť všetko na jednu kartu a vyčkávať do úplného konca. Taktika je len na ňom a Jánovi Valachovi,“ uzavrel Tybor.

„Čo sa tým zmení, ak sa po štvrtý raz stanem majstrom sveta? Samozrejme, láka ma jazdiť na majstrovstvách sveta, ale zvíťaziť nebude jednoduché. Lepšie je zostať nohami na zemi. Ak sa konkrétne pýtate, nie, nesníva sa mi večer o tom, že zvíťazím na majstrovstvách. Dá sa však povedať, že je to môj cieľ. Zvolil som tradičnú prípravu v Monaku. Cítim, že som v dobrej forme,“ zhodnotil svoje šance samotný Sagan.