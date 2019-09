Nečakaný zvrat na cyklistických MS: Holanďan sa najprv radoval z titulu, potom ho diskvalifikovali

Američanka Megan Jastrabová a Talian Samuele Battistella sa stali v piatok majstrami sveta v pretekoch s hromadným štartom na šampionáte v cestnej cyklistike v anglickom Yorkshire.

Juniorky súťažili na trati dlhej 86 kilometrov so štartom v Doncasteri a cieľom v Harrogate, najlepšia zo Sloveniek Radka Paulechová finišovala na 28. mieste s odstupom 43 sekúnd na víťazku. Jastrabová v záverečnom špurte zdolala Belgičanku Julie de Wildeovú a Holanďanku Lieke Nooijenovú. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová obsadila 59. pozíciu s mankom 2:10 min na svetovú šampiónku, Simona Záhorcová skončila na 88. priečke (+13:52 min). "Nemôžem tomu uveriť. Smejem sa od ucha k uchu a som veľmi vďačná svojím tímovým kolegyniam. Bez nich by som nič nedosiahla. Boli tam pre mňa od začiatku do konca," uviedla 17-ročná Jastrabová, cituje ju portál cyclingnews.com.

Muži do 23 rokov súťažili na trase 173 km z Doncasteru do Harrogate a v šprinte vedúcej 7-člennej skupiny mal v závere najviac síl Holanďan Nils Eekhoff. Napokon sa však víťazom nestal, lebo bol dodatočne diskvalifikovaný pre nedovolenú jazdu v závetrí tímového auta po páde v strednej časti pretekov. Z nečakanej zlatej medaily sa teší pôvodne druhý Talian Samuele Battistella, zo striebra Švajčiar Stefan Bissegger a z bronzu domáci Thomas Pidcock. Víťaz časovky Dán Mikkel Bjerg finišoval na ôsmom mieste s odstupom 38 sekúnd. Najlepší z tria Slovákov Matúš Štoček sa posunul na 29. priečku s odstupom vyše 3 minút na víťaza. Adam Foltán a Lukáš Kubiš prišli do cieľa s výrazným mankom 20:35 min na stotreťom, resp. stoštvrtom mieste.

Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike - Yorkshire (Angl.):

Juniorky - preteky s hromadným štartom (Doncaster - Harrogate, 86 km): 1. Megan Jastrabová (USA) 2:08:00 h, 2. Julie de Wildeová (Belg.), 3. Lieke Nooijenová (Hol.) - obe rovnaký čas ako víťazka, ... 28. Radka Paulechová +43 s, 59. Nora Jenčušová +2:10 min, 88. Simona Záhorcová (všetky SR) +13:52

Muži do 23 rokov - preteky s hromadným štartom (Doncaster - Harrogate, 173 km): 1. Samuele Battistella (Tal.), 2. Stefan Bissegger (Švaj.), 3. Thomas Pidcock (V. Brit.) - obaja rovnaký čas ako víťaz,... 29. Matúš Štoček (SR) +3:02 min,... 103. Adam Foltán, 104. Lukáš Kubiš (obaja SR) +20:35.