Lekári odhalili nečakaný problém: Český prezident Zeman dostane infúzie

Kvôli dehydratácii organizmu čaká prezidenta Miloša Zemana niekoľko infúzií, ktoré mu majú dodať minerály. Jeho problémy s nízkym tlakom boli spôsobené práve nedostatočnou hydratáciou. Zeman to vo štvrtok povedal v televízii Barrandov.

Hlava štátu podstúpila v utorok niekoľkohodinovú lekársku prehliadku v Ústrednej vojenskej nemocnici. Podľa riaditeľa nemocnice Miroslava Zavorala lekári nenašli u prezidenta žiadny zdravotný problém. Prezident oslávi v sobotu 75. narodeniny.

Podľa prezidenta ho lekári prezerali dôkladne a nevynechali jediné miesto na tele. "Takže stručná rekapitulácia: srdce bije ako zvon, pľúca sú čisté, ako by to nebol fajčiar, pečeň funguje, ako by som bol abstinent, obličky sú tiež v poriadku a môžem pokračovať ďalej a ďalej," uviedol Zeman. Lekári u prezidenta pri kontrole odhalili mierne známky dehydratácie. "Aby som spravil ešte tú dehydratáciu organizmu, tak si dám niekoľko infúzií, ktoré mne do tela dostanú minerály," uviedol Zeman.

Otázka jeho zdravia sa stala témou predovšetkým v čase minuloročnej prezidentskej voľby alebo pri niektorých verejných vystúpeniach, pri ktorých má Zeman zreteľné problémy s chôdzou. Podľa Pražského hradu prezident zle chodí kvôli diabetickej polyfunkčnej neuropatii. Problémy má aj s nízkym tlakom a horšie počuje. Kvôli svojmu zdraviu obmedzil fajčenie.