Neskutočná premena za jeden rok: Zo zavalitej dvojice je sexi pár

Pár spolu schudol takmer 100 kilogramov za jeden rok. Sedenie pred televízorom a napchávanie sa nezdravým jedlom vymenili za spoločné cvičenie. A výsledok rozhodne stojí za to!

Jasmine Parentová (30) a jej partner Jeremy Crawley (27) vážili 134 kg, resp. 151 kg pred tým, ako sa rozhodli, že už toho majú dosť. Ich príbeh priniesol portál Ladbible.

Dvojnásobná mamička Jasmine z Nového Škótska v Kanade dokumentovala svoju premenu aj s Jeremym na Instagrame. Jasmine schudla cvičením 57 kg a po následnom chirurgickom zákroku, ktorý jej odstránil prebytočnú kožu, sa dostala na skvelých 77 kilogramov.

Jeremy sa zase zbavil takmer tretiny svojej telesnej hmotnosti a znížil ju na 107 kilogramov. Ich motiváciou k zmene životného štýlu bolo ísť lepším príkladom pre ich dve mladé dcéry.

Jasmine povedala, že keď sa spoznali, boli obaja mohutní, ale ich zvyky sa vymkli spod kontroly, keď jej v roku 2013 zomrel otec. „Začala som priberať a viac jesť. Chcela som byť prítomná a komunikovať so svojimi dievčatami a mať pre nich energiu. Moja úzkosť ma však tak ochromila, že som nemohla byť matkou, ktorou som chcela byť. Skutočne som nenávidela to, čo som videla v zrkadle,“ povedala pre MailOnline. A tak spolu so svojím partnerom zmenili jedálniček a začali cvičiť.

"Boli dni, keď som sa cítila tak, že to ihneď zabalím. Ale stále som sa premáhala. Chcela som ísť dobrým príkladom pre moje dcéry. Je to len o určení priorít. Budeme tráviť večer sledovaním televízie, alebo strávime 30 minút v našej obývačke rýchlym cvičením?“ dodala na záver.