Jessica Simpson vážila pred pôrodom 108 kíl: Rapídna premena! Po schudnutí je z nej sexi kosť

Jessica Simson (39) sa po mesiacoch s kilami navyše opäť pýši dokonalou postavou. V priebehu 6 mesiacov schudla viac než 40 kilogramov a po dlhom čase sa jej váha ustálila.

Herečka minulý týždeň oslavovala šiesty mesiac narodenia svojej najmladšej dcéry Birdie Mae. Od marca, kedy jej váha dosiahla 108 kilogramov, stratila viac než 40 kíl a je na seba právom hrdá. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Jessica túto úžasnú novinku zazdieľala prostredníctvom sociálnych sietí v utorok ráno a zároveň dodala, že je to prvýkrat, kedy na chvíľu opustí svoju dcéru. "6 mesiacov, 45 kilogramov dole," odhalila. "Môj prvý výlet bez Birdie Mae, emotívny z mnohých dôvodov, ale som na seba hrdá, pretože som to opäť ja," pokračovala a na záver dodala: "Aj keď sa to spočiatku javilo ako nemožné, rozhodla som sa tvrdo pracovať."

Jessica ukázala svoju postavu v čiernych šatách strednej dĺžky s dlhým rukávom a popôrodný pás zvýraznila čiernym opaskom. Pod príspevkom, ktorý zverejnila, sa v momente začali objavovať pozitívne reakcie od fanúšikov.