Fitnesku Gabrielu Halmovú nezastavila ani fatálna choroba: Kým sa hýbem, žijem

Predstavte si, že vám lekári oznámia, že máte nevyliečiteľnú chorobu. Koniec môže prísť hocikedy – dnes, zajtra, o pár mesiacov, možno tu budete roky, ale treba sa pripraviť na najhoršie.

Ak máte 20 rokov a život pred sebou, nepripúšťate si holú pravdu. Hoci viete, že v rodine na rovnakú chorobu pre genetickú predispozíciu už niekoľko ľudí zomrelo. Bratislavčanka Gabriela Halmová (41) žije od mladosti s diagnózou, ktorá neveští nič dobré. Jedine, že by sa stal zázrak. Napriek osudu tento rok vyhrala Majstrovstvá Európy vo fitness súťaži v kategórii Športmodel.

V rodine, v ktorej Gabriela vyrástla, sa „usídlilo“ neurologické ochorenie, ktoré poznačilo už niekoľko generácií. „Ide o genetickú mutáciu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby, ktorú poznáme pod názvom choroba šialených kráv a je smrteľná,“ vysvetľuje sympatická blondínka a šokuje tým, ako chladnokrvne dokáže hovoriť o svojom osude.

„Niektorí z nás sú iba nosiči a potom sú tí, ktorým sa choroba v priebehu života rozbehne. Tí majú smolu. Ja patrím, žiaľ, do tej druhej skupiny, mám to rozbehnuté už od svojej dvadsiatky," skonštatuje Gabi, ako ju familiárne volajú, a bez emócií pokračuje: „Ráno 8. januára 1998 som sa zobudila a videla som len periférne dva bočné pásy.

Pre dioptrie som nosila kontaktné šošovky. Išla som do kúpeľne, zamkla som sa, umyla som si oči a nasadila šošovky. Lenže keď som sa pozrela do zrkadla, nevidela som nič. Pochopila som, že to nie je vtip. Zložila som sa na zem, oprela sa o vaňu a hystericky som sa rozplakala,“ spomína mladá žena na deň, keď sa je zmenil život.

Podozrenie na tuberu

Rodičia si najprv mysleli, že Gabi si vymýšľa. Zavolali priateľovi - primárovi očného oddelenia - do nemocnice, aby ju prezrel. „Na vyšetrenie som išla sama, orientovať som sa ako-tak vedela. Primár ma nezabudol podpichnúť, či sa mi nechcelo ísť do práce. Oči som podľa neho mala v poriadku,“ vzdychne si blondínka, ktorú vtedy zachránil študent medicíny. Keď sa primára spýtal, čo za pacientku vyšetruje, ten sa uškrnul, že hysterku. Študent sa opýtal, či si môže pozrieť moje oči. Po chvíli skúmania prístrojom sa zhrozene otočil smerom k lekárovi: Ježišmária, pán primár, vidíte tú veľkú hrču vzadu? Veď to je napuchnutý očný nerv!

„Pichli mi do oka injekciu a poslali ma domov s podozrením na tuberkulózu,“ pokračuje Gabi. Mame sa to nezdalo a dcére vybavila vyšetrenie v inej nemocnici. Okamžite ju prijali a nasledovali vyšetrenia, infúzie a asi dve desiatky injekcií do oka. „Lekár mi vtedy povedal jednu vážnu vetu: Kým sa hýbeš, žiješ!“

Potrebujete psychiatra?

Kolotoč vyšetrení neustával a lekárom sa nedarilo stanoviť presnú diagnózu. Všetko nasvedčovalo tomu, že ide o sklerózu multiplex. Tápali v tme rovnako ako Gabi, ktorá stále dobre nevidela. „Ukázalo sa, že mám na mozgu tzv. demyelinizačné ložiská, akési biele škvrny. Najprv ich bolo 20, potom 25. Spočiatku si naozaj mysleli, že ide o sklerózu multiplex alebo inú neurologickú chorobu. Definitívne som sa dozvedela pravdu až po pätnástich rokoch, 22. júla 2013, keď v zahraničných laboratóriách potvrdili konečne správnu diagnózu,“ pokračuje Gabi v rozprávaní.

„Zavolali si ma do genetickej ambulancie. Išla som tam s tušením, čo mi asi povedia. Dávno som sa zmierila s tým, že patrím medzi rodinných príslušníkov, ktorí to jednoducho schytali,“ konštatuje. „Prvá otázka znela: Potrebujete psychiatra?“ spomína Gabi, ktorá má ešte dvoch bratov, Patrika (36) a Filipa (26). Našťastie, tým sa diagnóza nepotvrdila. Napriek vlastnej chorobe Gabrielu trápi osud staršieho z nich.

„Najväčšia dráma je, že Patrik sa narodil zdravý, no padol lekárom na zem. Dostal krvácanie do mozgu a má detskú mozgovú obrnu,“ vzdychne si milujúca sestra, ktorej viac ako na sebe, záleží na svojich blízkych. „Keď celý život žijete s vlastnou chorobou, zmierite sa s tým, lebo neviete, aké je to žiť bez nej. No stále sa neviem zmieriť s tým, že mi zmrzačili brata,“ konštatuje a dodáva, že rovnako by sa asi nezmierila s tým, keby nadobro prestala vidieť. „Vždy som v miernej panike, keď mi ,vypadne obraz‘, to sa vždy začnem modliť Otčenáš, nech mi zrak opäť naskočí.“

Šport namiesto invalidity

Po stanovení diagnózy Gabrielu prehovárali, aby išla do invalidity. „To je pod moju úroveň. Čo majú povedať ľudia, ktorí nemajú ruky a nohy? Čo má povedať môj invalidný brat, ktorému aj na základe objektívnej diagnózy - detskej mozgovej obrny robili problémy so schválením? Zatiaľ si na seba viem zarobiť. Ťažko by som pred posudkovou komisiou dokazovala, že hoci som majsterka Európy, patrím na invaliditu,“ myslí si Gabi, ktorá napriek ťažkej diagnóze celý život športovala.

„Robila som karate, kickbox, lenže mávala som časté zlomeniny, ktoré môžu naštartovať ochorenie. Asi pri deviatej operácii tváre mi lekár povedal, že mi tam dá titan a mám si nájsť iný šport. Začala som robiť fitnes,“ rozpráva svoj príbeh mladá žena, ktorá popri tom všetkom dokázala vyštudovať dve vysoké školy, kulturológiu a filmovú réžiu, a urobiť si trénerský kurz.

Keď prišla na prvú súťaž fitness, naznačili jej, že z nej miss bikini nikdy nebude, lebo má atrofiu svalstva aj skoliózu. Gabrielu práve to akoby naštartovalo. Neveríte? Uvidíte! Už niekoľko rokov chodí po súťažiach po celom svete. „Minulý rok som získala prvé zlato, čo ma veľmi povzbudilo. Vyhrala som aj majstrovstvá Rakúska, na súťaži Universe 2018 NABBA, ktorú založil Arnold Schwarzenegger, som bola piata.

Tento rok som sa stala majsterkou Európy v kategórii Športmodel IBFF a v súťaži Miss Universe fitness model TALL 2013 som získala tretie miesto,“ vymenúva krehká blondínka, ktorá posledné dva tituly získala krátko po tom, ako jej lekárka oznámila, že vyšetrenie na magnetickej rezonancii ukázalo, že počet ložísk v mozgu sa zvýšil z 25 na toľko, že sa nedajú ani zrátať. „Pochopila som progres choroby, ale ani to ma nezastaví,“ dodáva odhodlane Gabi, ktorej odvaha bojovať s osudom nechýba.

Creutzfeldtova-Jakobova choroba (CJD)

- je väčšinou následkom chorobnej zmeny génov

- prepukáva nový variant často už v mladšom veku

- spomalenie, celková zmena osobnosti, zhoršenie artikulácie, pamäti, písma, poruchy vnímania, poruchy zraku, spánku, neskôr zhoršená koordinácia pohybov, bolesti hlavy, svalov, kĺbov, zášklby, demencia, depresia, halucinácie…