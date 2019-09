Klimatická aktivistka Greta cíti po masových protestoch veľkú nádej: Chváli ju aj Merkelová

Švédska aktivistka za ochranu klímy, tínedžerka Greta Thunbergová, v piatok vyhlásila, že cíti "veľkú nádej" po masovej účasti ľudí na klimatických protestoch po celom svete.

"Je neuveriteľné, čo sme spolu dokázali, je to historický deň," povedala 16-ročná Thunbergová cez videomost z New Yorku tisícom mladých protestujúcich vo švédskej metropole Štokholm. Thunbergová uviedla, že na protesty v Austrálii prišlo 400.000 ľudí a v Berlíne 100.000, čo vyvolalo nadšené výkriky a potlesk davu v Štokholme.

Tínedžerka je v New Yorku, kde sa v pondelok 23. septembra prihovorí svetovým lídrom na klimatickom summite OSN, pred zasadnutím Valného zhromaždenia OSN, pripomenula tlačová agentúra DPA. V piatok neskôr sa zúčastní aj na zhromaždení v newyorskej štvrti Dolný Manhattan, kde prednesie príhovor davom študentov a pracujúcich ľudí.

Žiakom po celom New Yorku umožnili vynechať vyučovanie a zúčastniť sa na demonštrácii. Newyorský úrad pre školstvo minulý štvrtok na Twitteri oznámil, že 1800 škôl v meste "ospravedlní v piatok absenciu" 1,1 milióna študentov, ak budú mať povolenie rodičov. Starosta New Yorku Bill de Blasio vyhlásil, že podporuje tento krok. Na Twitteri napísal: "Mesto New York stojí pri svojich mladých ľuďoch. Sú naším svedomím." Tisíce študentov plánujú vyjsť do ulíc aj v iných mestách USA.

Thunbergová preniesla svoju kampaň za záchranu klímy aj do USA, kam sa priplavila z Európy na jachte s nulovou produkciou emisií. Tento týždeň sa stretla s bývalým americkým prezidentom Barackom Obamom a vyzvala zákonodarcov amerického Kongresu, aby bojovali proti stúpajúcim teplotám. "Budeme vyvíjať taký veľký tlak na politikov, že jednoducho nebudú môcť nekonať," povedala protestujúcim v Štokholme prostredníctvom živého streamovania. Prítomní počas jej príhovoru skandovali "Greta, Greta" a tlieskali.

"My, ľudia všetkých vekových kategórií, sme ukázali, čo si myslíme, a teraz je rad na nich, aby ukázali, že nás počúvali. Teraz to musia dokázať," uviedla aktivistka. Protestujúci sa zišli pri švédskom parlamente, kde Thunbergová vlani začala svoj klimatický štrajk a chodila tam každý týždeň v piatok. Na základe toho vzniklo celosvetové hnutie pod vedením mládeže - Piatky za budúcnosť.

V piatok už skôr nemecká kancelárka Angela Merkelová pochválila Thunbergovú za jej aktivizmus. "Ak na mňa ako vedkyňu niečo zapôsobilo, tak to boli slová Grety Thunbergovej 'Zjednoťte sa za vedou'," povedala Merkelová.

Nemecká kancelárka na tlačovej konferencii, kde predstavovala balík opatrení na ochranu klímy z dielne nemeckej vlády, vyhlásila, že Thunbergová mala pravdu, keď kritizovala politikov za ignorovanie vedcov.