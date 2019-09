Brutálna premena mamičky: Schudnúť desiatky kilogramov sa jej podarilo vďaka jednej veci

Z bacuľky sexica! Žena milovala hamburgery, pizzu a chipsy, a to sa odrazilo na jej hmotnosti.

Dvojnásobnej matke Ali Bruch (27) z Wisconsinu v USA sa podarilo schudnúť neuveriteľných 44 kilogramov. K tomu zásadnému kroku sa odhodlala po tom, čo nestíhala tempu svojho prvorodeného dieťaťa.

Kaderníčka a vizážistka sa rozhodla zmeniť svoj životný štýl pred dvomi rokmi. Prekážalo jej, že fyzicky nevládze držať krok s dcérou. Na to, aby schudla, sa musela odhodlať k zásadnej zmene, a to znamenalo obmedziť vysoký príjem kalórií.

Ali sekla s nezdravými potravinami, vďaka ktorým denne prijímala 3000 kalórií a začala s keto diétou. Dnes tak vďaka strave obsahujúcej minimum sacharidov prijíma maximálne 1 400 kalórií denne, píše dailystar.co.uk. Ali, ktorá dnes váži 76 kg, tvrdí, že necvičí, no v pohybe ju udržiavajú jej dve malé deti...

"Chudnutie je ťažké, to všetci vieme, preto ľudia zlyhávajú. Uistite sa, že máte okolo seba skutočne dobrú podporu, pretože správni ľudia vás môžu skutočne nakopnúť. Nezabudnite tiež zistiť, čo u vás najlepšie funguje, pretože to nemusí byť rovnaké ako to, čo fungovalo u niekoho iného," dodala.