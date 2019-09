Žena sa počas tehotenstva vykŕmila na 104 kíl: Premena roka! Z bacuľky je ultraštíhla sexica

Pocit hrôzy naplnil žalúdok Bonnie Staimerovej (35) zakaždým, keď sa vydala na javisko ako DJ-ka. Pohľady stoviek ľudí, ktorí videli jej postavu, jej nerobili dobre. Vážila totiž 104,7 kilogramov.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

„Nadváhu som nemala, až kým som nebola tehotná s mojím prvým dieťaťom. Jedla som doslova čokoľvek. Naposledy, keď som sa vážila, ručička váhy vyskočila na 104 kilogramov. Po pôrode som sa snažila schudnúť a znovu sa cítiť dobre, ale do šiestich mesiacov som bola tehotná s druhou dcérou a stalo sa to znova," povedala Bonnie pre portál The Sun. Ženský hosť v Inkognite narobil poriadny rozruch: Čekyho razom zalial pot, Studenková zmeravela

Slobodná mamička dvoch dcér sa v zúfalstve urobiť niečo pre svoje telo rozhodla dramaticky zmeniť svoju stravu a začať cvičiť. Odvtedy zhodila neuveriteľných 53,9 kilogramov. A kvôli zmene hmotnosti dokázala získať viac práce ako modelka a DJ-ka.

„DJ-ka som bola už niekoľko rokov, no stratila som všetku sebadôveru a bola tak blízko k tomu, aby som vzala prácu v supermarkete. Teraz sa však môj život otočil o 180 stupňov a opäť milujem túto prácu. Moja rodina a priatelia sú teraz veľmi radi, že ma vidia späť, tam, kam patrím," dodala na záver.