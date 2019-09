Ukrajinci Elizabeth a Daniil si život na Slovenku chvália: V Žiline makajú za pásom, doma študujú právo

Našli u nás prácu a slušný život. Automobilky a ich subdodávateľské firmy v okolí Žiliny čoraz častejšie zamestnávajú na robotníckych pozíciách Ukrajincov.

Pred dvoma mesiacmi prišiel do podniku Sangwoo aj mladý párik z mestečka Sumy. Elizabeth Polijaková (19) a Daniil Dmitrijevskij (19) sú s prácou a platom u nás veľmi spokojní. Popri trojzmennej prevádzke študujú externe právo na ukrajinskej univerzite. Z každej výplaty si ušetria niekoľko stoviek eur a aj vďaka tomu môžu naďalej snívať svoje sny. Mladí Ukrajinci prišli na Slovensko pred dvoma mesiacmi na odporúčanie kamaráta.

„Robil v Žiline cez agentúru a bol spokojný,“ povedal Daniil (19), ktorý sa spolu so svojou láskou Elizabeth (19) najskôr rozhodovali, či pôjdu pracovať do Poľska alebo do niektorej inej krajiny. „Napokon sme si vybrali Slovensko, pretože Slováci sú dosť podobní temperamentom Ukrajincom, ale tiež preto, lebo za plat, ktorý tu človek zarobí, má podľa nás najvyššiu životnú úroveň z okolitých krajín,“ myslí si Elisabeth, ktorej sa páči aj naša príroda a ľudia.

S červeným diplomom

Šudentka 3. ročníka právnickej univerzity prezradila, že vyštudovala strednú právnickú školu s červeným diplomom. „Žiaľ, keby som teraz išla pracovať do právnickej kancelárie na Ukrajine, tak zarobím minimálnu mzdu (134,21 €, pozn. red.). Slovenský robotník sa má lepšie ako mladý ukrajinský právnik, taká je realita,“ vraví smutným hlasom Elizabeth, ktorá napriek všetkému neprestala snívať. Spolu s priateľom si po štúdiu chcú nájsť krajinu, v ktorej ich právo uživí. Trojzmenná makačka vo firme, kde pracujú s autokomponentmi ako operátori výroby za približne 700 € v čistom, im neprekáža. „Nie je to príliš fyzicky náročné, ani mentálne. Zvládame aj tri zmeny. O mesiac nám začne semester, tak to už bude ťažšie, ale my sme šťastní, že tu môžeme pracovať,“ pochvaľuje si Daniil.

Chýbajú im ryby

O vybavovanie dokladov, ubytovanie a zabezpečenie práce sa im stará agentúra. Jej zamestnanec prezradil, že ukrajinská komunita v Žiline je súdržná a Ukrajinci sú na Slovensku spokojní. Plánujú rozšíriť zamestnanie aj pre ďalších. Podľa hovorcu žilinskej automobilky Kia Motors Slovakia Jána Žgravčáka sú pracovití a svedomití. Eli a Daniil sa s negatívnymi reakciami zo strany Slovákov ešte nestretli. „Nikto nám nevyčíta, že sme spokojní s platom, aký dostávame. Komu vyhovuje robiť za túto mzdu, ten robí. Na Ukrajine nie je priemysel a ľudia tam pracujú za minimálne mzdy,“ dodala Elizabeth. Sympatický pár si z domova priviezol poriadny balíček cukríkov. Na Slovensku im vraj chýbajú len ryby, ktoré majú doma dostupnejšie nielen cenou, ale aj väčším výberom.

Pracuje tu takmer 20-tisíc Ukrajincov

V rámci Slovenska bolo k dnešnému dňu zamestnaných 19 242 Ukrajincov, 2 222 Bulharov, 12 807 Srbov, 1 120 Vietnamcov. „Pracovníci z Ukrajiny majú záujem o Slovensko, pretože je tu lepšia životná úroveň a firmy, ktoré ich zamestnávajú, sú s nimi spokojné,“ povedala Michaela Saganová z personálnej agentúry.