Spor pre situáciu v U.S. Steel: Pellegrini vracia Kiskovi úder, premiér si nedával servítku pred ústa

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) uviedol, že Andrej Kiska mohol vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky priložiť ruku k spoločnému dielu a prispieť konkrétnymi činmi k riešeniu situácie v továrni U.S. Steel Košice.

Premiér tak reagoval na štvrtkovú kritiku lídra strany Za ľudí, ktorý obvinil vládu zo zlyhania v súvislosti s prepúšťaním v košických oceliarňach.

"To by však počas svojej návštevy USA musel navštíviť centrálu tejto spoločnosti v Pittsburgu, alebo nastoliť tento problém na stretnutiach na najvyššej úrovni, ktoré sa nikdy neuskutočnili. Pán Kiska totiž pred týmito štátnickými povinnosťami uprednostnil návštevu Facebooku a iné osobné priority, ktorými podriadil aj program cesty v USA," vyhlásil Pellegrini.

Podľa Kisku, ak slovenská vláda dala niekoľkokrát podporu pre U.S. Steel, mala by sa aj pýtať nepríjemné otázky vedenia podniku. "Ak mu dala podporu, tak má právo klásť aj nepríjemné otázky - čo sa stalo, že sa vyviezla viac ako miliarda eur zisku zo Slovenska preč, prečo sa neinvestovalo strategicky do rozvoja fabriky, a prečo fabrika nie je pripravená na takéto obdobie?" povedal. Strana Za ľudí je presvedčená, že vláda by mala mať povereného člena vlády, ktorý bude riešiť zamestnanosť v U.S. Steel Košice.