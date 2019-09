Slováci po ťažkom boji s ďalšou prehrou: Postup už nie je v našich rukách

Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v stredu vo svojom poslednom zápase v B-skupine na ME v Antverpách s Nemeckom 0:3.

Zverencom Andreja Kravárika patrí v tabuľke po piatich odohraných dueloch štvrtá priečka s piatimi bodmi a o tom, či postúpia do osemfinále, rozhodne štvrtkový duel medzi Nemeckom a Španielskom (17.30 h).

Do osemfinále postúpia zo šesťčlennej skupiny štyri mužstvá, istotu už majú Belgičania, Srbi a Nemci. Slováci môžu toto trio doplniť, potrebujú však pomoc nemeckých reprezentantov. Ak Nemci vo štvrtok zdolajú Španielov, postúpia Slováci, ak uspejú Španieli, v osemfinále sa predstavia práve zverenci Fernanda Muňoza Beniteza.

V prípade postupu by Slováci nastúpili v osemfinále v holandskom Apeldoorne proti víťazovi C-skupiny. V nej zatiaľ dominujú úradujúci majstri sveta Poliaci, ktorí v štyroch dueloch stratili iba jediný set a majú plný počet 12 bodov.

Nemecko - SLOVENSKO 3:0 (23, 28, 19)

zápas trval 84 minút, rozhodovali: Bloemhard (Hol.) a Twardowski (Poľ.).

Nemecko: Fromm, Kampa, Kaliberda, Hirsch, Krick, Böhme, libero Zenger (Schott, Reichert, Karlitzek, Backpöhler)

Slovensko: Michalovič, Ondrovič, Paták, Krajčovič, Kriško, Zaťko, libero Vitko (Gavenda, Palgut, Firkaľ, libero Ihnát)



Slováci vstúpili do zápasu výborne, od úvodu viedli a ich náskok narástol až na rozdiel štyroch bodov (10:6). Tréner Nemcov Andrea Giani si vzal oddychový čas a jeho zverenci následne začali sťahovať náskok. Do stavu 11:11 sa hral vyrovnaný volejbal, no Nemci potom využili niekoľko chýb Slovákov a išli do vedenia. Záver prvého setu napokon zvládli lepšie a triumfovali za 27 minút 25:23.

V druhom sete viedli od začiatku Nemci, ale bojovalo sa o každú loptu. Slováci išli neskôr do vedenia 8:7 a neskôr aj 15:14. O všetkom napokon rozhodla koncovka. Slováci nepremenili štyri setbaly, Nemci naopak hneď prvý a druhý set získali v pomere 30:28.Strata setu sa na hre Slovákov podpísala v treťom dejstve, ktoré už bolo v réžii nemeckých volejbalistov. Triumfovali v ňom za 23 minút 25:19.

1. Belgicko 4 4 0 12:2 11 *2. Srbsko 3 3 0 9:1 9 *3. Nemecko 4 2 2 8:6 7 *5. Španielsko 4 1 3 6:11 36. Rakúsko 4 0 4 3:12 1* - istý postup do osemfinále