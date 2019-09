Marek svedkom drámy v rannej špičke v Bratislave: Autobus vliekol školáka 15 metrov!

Mohlo sa to skončiť nešťastím! Malý školák dobiehal v stredu ráno na autobus v bratislavskej Dúbravke.

Podľa svedka Mareka (23) však zrejme nezaregistroval výstražné znamenie a snažil sa vbehnúť do zadných dverí, čo sa mu nepodarilo a tie sa následne zavreli. Noha v nich však školákovi zostala privretá. Nasledujúce sek­undy podľa Mareka pripomínali drámu - vodič sa s autobusom pomaly rozbiehal, pričom chlapec spadol a vozidlo ho ťahalo niekoľko metrov.

Marek cestoval v stredu ráno autobusom číslo 83 z Dúbravky do Petržalky. Na zastávke Žatevná po­dľa jeho slov dobiehal na autobus školák, ktorý mohol mať 10 – 12 rokov. Vodič už spustil výstražnú signalizáciu, no chlapča sa zrejme ponáhľalo natoľko, že ju prepočulo a skúsilo skočiť do zadných dverí. Tie sa však zatvorili a medzi cestujúcimi následne vypukla panika.

Chlapec mal privretú nohu a vydesene sa pozeral do autobusu, ktorý sa pomaly rozbiehal zo zastávky. „Pán vedľa mňa stláčal stopku. Ja som sa snažil ťahať krídlo dverí k sebe, aby som mu uvoľnil nohu, no nedarilo sa mi to. Vodič na znamenia nereagoval a postupne pridával,“ opísal začiatok drámy Marek. Chlapec podľa jeho slov chvíľu poskakoval na jednej nohe, no nakoniec spadol a niekoľkotonový kolos ho začal vláčiť.

Rieši to polícia?

Marek tvrdí, že vodič na znamenia dlhšie nereagoval. „Autobus sa zastavil asi po 15 metroch a ťahal chlapca po zemi za privretú nohu, našťastie tam nebolo koleso. Pán vedľa mňa kričal na vodiča nech zastaví, a po niekoľkých sekundách, našťastie, zastal. Vodič nakoniec otvoril dvere, no ani nevystúpil, aby sa presvedčil, či je chlapec v poriadku,“ hovorí pohoršený Marek, ktorý spolu s druhým cestujúcim vybehol, aby chlapcovi poskytli prípadnú prvú pomoc.

„Neplakal, bol v šoku a držal si oškretú ruku. Pomohli sme mu nastúpiť do autobusu a trochu kríval. Vodič potom zatvoril dvere a pokračoval v jazde,“ krúti hlavou. Školák potom vystúpil na ďalšej zastávke. „Zavolal som do dopravného podniku, aby som to nahlásil. Dispečerka mi oznámila, že po zaznení zvukového signálu sa nemá nastupovať. Vodič sa ale mohol pozrieť do spätného zrkadla,“ dodal pohoršený Marek.

Nový Čas k incidentu oslovil aj Dopravný podnik v Bratislave. „Udalosť evidujeme, ale je momentálne v štádiu riešenia políciou a bližšie informácie nemôžeme poskytnúť,“ prezradila hovorkyňa DPB, Adriana Volfová. Polícia však nepotvrdila, že by sa prípadom zaoberali. „Udalosť neevidujeme,“ uzavrel hovorca policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Ako malo dôjsť k incidentu Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

1. Na zastávke Žatevná dobiehal na autobus 10 – 12 ročný chlapec.

2. Snažil sa vbehnúť do zadných dverí, tie sa zatvorili.

3. Vo dverách mu privrelo nohu, autobus sa pomaly rozbiehal zo zastávky.

4. Chlapec chvíľu skákal na nohe, nakoniec spadol a autobus ho vliekol.

5. Vodič zastavil asi po 15 metroch a otvoril dvere.