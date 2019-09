Blogerka Alex Wortex nešokovala len oblečením: Detail na jej hrudníku odhalil vážny problém

Vedel to o nej len málokto! Internetová postavička Alex Wortex je známa svojím naozaj netradičným štýlom obliekania.

Do spoločnosti chodí skôr vyzlečená a neváha na seba hodiť naozaj kuriózne veci. V pondelok sa objavila na Bratislavských módnych dňoch. Okrem chobotnice v jej rozkroku si však mnohí všimli aj jazvu na hrudníku. Alex má za sebou operáciu!

Alex je blogerka a influencerka. Všade, kde sa objaví, spôsobí poriadny rozruch. Je známa vyznávačka ochlpenia na celom telo, ktoré veľmi rada ukazuje. Tentoraz sa však rozhodla pre celkom inú kreáciu a v prvý deň Bratislavských módnych dní prišla akoby vo vlastnej verzii Botticelliho obrazu Zrodenie Venuše. V rozkroku totiž mala chobotnicu a na prsiach iba mušle.

Na stehne nechýbala akoby krv a na bruchu oznam - „eat my octopussy”(zjedz moju chobotnicu, pozn. red.). Práve tento kuriózny outfit odhalil jazvu na jej hrudníku. „Je to z operácie, ale nechávam to pod takým rúškom tajomstva. Ľudia sa ma na to stále pýtajú, ale naschvál im to nechcem povedať,“ reagovala pre Nový Čas Alex.

Podľa odborníkov by mohlo ísť aj o operáciu srdca, ona má však na vec iné vysvetlenie. „Srdce to nebolo, ale kúsok od srdca. Bolo to vážne ochorenie. Nechcem to konkrétne zverejňovať. Udialo sa to hneď po očkovaní, “ dodala Alex.