Úspešný trénerský mág dlho voľný neostal: Martin Ševela má nový flek!

Do minulého mesiaca bol zvyknutý len na úspechy! Počas krátkej trénerskej kariéry pozbieral MartinŠevela (43) dva majstrovské tituly s Trenčínom a jeden so Slovanom Bratislava.

S AS navyše vyhral dvakrát Slovenský pohár, s belasými raz. Po júlovom vyhadzove zo Slovana si rýchlo našiel nový flek v Zaglebie Lubin, dvanástom tíme poľskej Ekstraklasy.

Podpísal s ním zmluvu do konca júna budúceho roka. Túto sobotu ho čaká premiéra na ihrisku tretieho Slasku Vroclav. Hoci mal ponuky z Česka i Bulharska, rozhodol sa pre Poľsko. „Videl som infraštruktúru klubu, čo bolo pre mňa veľmi dôležité. Som rád, že môžem byť súčasťou tohto skvelého projektu. Verím, že spolu budeme bojovať o najvyššie ciele, ktoré stoja pred nami. Som sústredený na víťazstvá. Chcel by som to naučiť aj svojich hráčov,“ zdôraznil rodák z Mosta pri Bratislave.

V Lubine bude pracovať s oveľa menším počtom legionárov ako na Tehelnom poli. Súčasťou kádra je aj slovenský obranca Ľubomír Guldan. Ševela, ktorého asistentom ostáva Ivan Vrabec, sledoval v uplynulom kole z tribúny strelecký koncert svojich nových zverencov proti Wisle Plock (5:0). „Tento zápas mi ukázal, že moje mužstvo má obrovský potenciál,“ dodal Martin Ševela.