Lepšie to trafiť ani nemohol. Futbalista Dukly Banská Bystrica Ľubomír Willwéber sa už v 3. minúte druholigového zápasu proti Liptovskému Mikulášu trafil do siete. A nebola to len taká strela.

Po rohovom kope Banskobystričanov prišla hlavička jedného z hosťujúcich hráčov. Lopta vyletela vysoko nad hráčov. Keď vzápätí z výšky padala, prišiel Willwéberov volej a ten veru nemal najmenšiu chybičku.