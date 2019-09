Kim Čong-un pozval Trumpa na návštevu: Nečakaný odkaz amerického prezidenta

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že zrejme nie je ten správny čas, aby navštívil Severnú Kóreu. Do budúcnosti to však nevylúčil, informovala agentúra AFP.

," povedal Trump novinárom v odpovedi na otázku týkajúcu sa jeho možnej návštevy Pchjongjangu, kde by sa stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.

"Vzťah je veľmi dobrý," konštatoval, avšak nie je ten správny čas na návštevu Pchjongjangu. Pripustil však, že neskôr v budúcnosti tak urobí. "A v závislosti od toho, čo sa stane, som si istý, že by tiež on rád prišiel do Spojených štátov," dodal Trump. Kim Čong-un pozval amerického prezidenta na návštevu Pchjongjangu prostredníctvom listu ešte v auguste.

Trump a Kim sa od vlaňajšieho januára stretli už trikrát, aby predebatovali riešenie krízy okolo severokórejských jadrových a raketových programov. Ani jedno z týchto stretnutí však neprinieslo výrazný posun. Štátnici si v júni podali ruku v demilitarizovanej zóne na hraniciach medzi oboma Kóreami. Dohodli sa tam na obnovení rokovaní na úrovni expertných skupín.

Severná Kórea v uplynulom týždni otestovala zariadenie schopné naraz odpáliť viacero rakiet extradlhého doletu, pričom na skúšku osobne dohliadal severokórejský vodca. Trump následne povedal, že je ochotný sa s Kimom stretnúť v priebehu tohto roka.