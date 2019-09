Obrovská dráma v živote majstra sveta v džude: Iránec sa bojí ísť domov!

Šport vie byť riadne krutý, najmä keď do neho zasahuje politika! Najčerstvejším príkladom toho, že spojenie politika + šport nikdy neprinieslo nič dobré je prípad majstra sveta Saeida Molleaiho (27) z Iránu.

Športovec sa bojí ísť domov, lebo neposlúchol príkaz zhora, aby úmyselne prehral s ruským súperom a vyhol sa tak duelu zo súperom z Izraela.

Všetko sa to malo udiať na nedávnych MS v Tokiu. Príkaz prišiel ešte pred začiatkom svetového šampionátu. Vlastne o ňom vedia všetci športovci z Iránu, ktorí sa ním musia riadiť na všetkých športových podujatiach! Musia bojkotovať zápasy so súperom z Izraela. „Tak to musia urobiť všetci,“ povedal.

Rodák z Teheránu príkaz neuposlúchol a po MS sa nevrátil domov. Zo strachu. Vie, že ak by to urobil, čakal by ho tvrdý trest a mohol by zabudnúť na splnenie veľkého sna, a to štarte na OH v Tokiu. Dnes sa ukrýva v Nemecku, kde má platné vízum, keďže v minulosti tu štartoval v jednom klube, a vie, že ak sa do Tokia prebojuje, určite nebude môcť štartovať vo farbách Iránu. „Raz a navždy som sa rozhodol žiť ako slobodný človek. Musel som to spraviť pre pokoj v duši. Pre seba. Chcem trénovať a súťažiť slobodne, s mierom v mysli. Nechcem sa zaoberať myšlienkami na to, s kým môžem a s kým nemôžem súperiť," povedal iránsky džudista, ktorý verí, že na toto jeho rozhodnutie nedoplatia jeho najbližší. Už sa dozvedel, že bezpečnostné zložky navštívili rodný dom jeho rodičov a celú rodinu pozorne sledujú. Za všetkým je politika a napäté vzťahy dvoch znepriatelených krajín Iránu a Izraela, čo trvá už viac ako tridsať rokov!

A čo môže urobiť? Mollaei má jedinú možnosť ako sa dostať na OH 2020, a to štartovať pod olympijskou vlajkou v tíme utečencov.