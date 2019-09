Vyzerá to tak, že Ronaldo sa definitívne rozhodol: Je to láska môjho života a jedného dňa budeme svoji!

Futbalová megastar Cristiano Ronaldo (34) už s veľkou vážnosťou hovorí o svadbe. Podľa vlastných slov si je dokonca istý, že to príde.

Futbalista Juventusu Turín má jasno v tom, že jeho nastávajúcou je Georgina Rodriquezová, s ktorou tvoria pár už niekoľko rokov.povedal Ronaldo podľa portálu metro.co.uk.

Cristiano tiež prezradil, že svadbu by si priala aj jeho mama. ,,Som do nej veľmi zamilovaný, určite sa raz vezmeme. Je to tiež sen mojej mamy," vysvetlil futbalista.

,,Je to zároveň moja priateľka aj kamarátka. Otvoril som jej srdce a ona ho otvorila mne," povedal Ronaldo krásne slová na adresu svojej priateľky. Tú spoznal v roku 2016 na podujatí, kde Georgina pracovala ako obchodná asistentka.



Aj keď Ronaldo ešte neprezradil dátum svojho veľkého dňa, už teraz je jasné, že pôjde o ostro sledovanú svadbu.