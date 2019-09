Daviscupový kapitán Dominik Hrbatý: Ako som lámal Federera do NTC

Jedinečná príležitosť! Slovenský daviscupový kapitán Dominik Hrbatý (41) sa snažil pred duelom Slovenska so Švajčiarskom nalomiť legendárneho tenistu Rogera Federera (38), aby zavítal do Bratislavy.

Nepodarilo sa, no Hrbatý ešte flintu do žita nehádže. „Tak trochu sa za to hanbím, ale na Slovensku som ešte v živote nebol. Neviem presne kedy, ale jedného dňa vašu krajinu určite navštívim,“ povedal švajčiarsky maestro Federer v roku 2017 exkluzívne pre Nový Čas. Jedinečná príležitosť sa naskytla minulý týždeň, keď sa v Davisovom pohári stretli Slováci práve so Švajčiarmi.

„S Rogerom som bol pred Davis Cupom v kontakte. Ale iba veľmi krátko. V rozhovore som mu nadhodil, či by mal záujem prísť na Slovensko, alebo nie. Iba sa na mňa usmial,“ priznal pre Nový Čas Hrbatý. „Bolo to viac-menej jasné, že ho v Bratislave teraz neuvidíme. Roger má strašne veľa povinností. Nehovoriac o Laver Cupe, ktorý sa začne týždeň po skončení Davisovho pohára. Samozrejme, mohla ho skúsiť presvedčiť aj Mirka, ale tomu som dával malé šance,“ dodal nehrajúci kapitán, ktorý si však myslí, že Roger jedného dňa rodnú zem svojej manželky určite navštívi.

„Dobre vie, že Slovensko je rodná zem jeho manželky. Sám v minulosti povedal, že by sem jedného dňa rád zavítal. Ja si myslím, že ak sem príde, tak príde trebárs na nejakú exhibíciu. A hlavne príde z dobrej vôle, pretože zaplatiť Federera, aby prišiel hrať exhibičný zápas, nie je vôbec sranda. Nie som si istý, či by to bol u nás niekto ochotný spraviť. Aj Djokovič prišiel do Bratislavy sám z vlastnej vôle, na základe Maroša Vajdu. U Federera by som to videl rovnako. Kedy to však bude? Sám sa nechám prekvapiť,“ uzavrel Hrbatý.

Bitka o Madrid

V tomto roku prešiel Davisov pohár zmenou. Namiesto celoročných súbojov reprezentačných družstiev sa bude súperiť o „šalátovú misu“ na novembrovom podujatí v Madride, kde sa predstaví dovedna 18 tímov. Slováci medzi elitou budú chýbať, ale vďaka triumfu nad Švajčiarskom sú v hre o účasť v roku 2020.