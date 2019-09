Dara Rolins vyzerá bezchybne, jednu časť svojho tela však nechce ukazovať: Jej fotografka bonzla, čo speváčka skrýva!

Toto by o nej povedal málokto! Dara Rolins patrí medzi naše najkrajšie speváčky a je vzorom pre množstvo žien. Tie na nej okrem iného oceňujú najmä jej otvorenosť, ktorú Dara pretavila do ďalšieho diára Rok podľa Dary. Na ňom už po štvrtý raz spolupracovala so svojou dvornou fotografkou Petrou Ficovou. A hoci by to o sexi speváčke povedal málokto, aj Dara má potrebu skrývať svoje nedokonalosti. Pri fotení ktorých partií tela doslova zatína zuby?