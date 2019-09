Robert sa vybral do lesa v piatok trinásteho: Uvidíte, čo našiel, prežehnáte sa!

O takom úlovku sa mu ani nesnívalo. Do redakcie sa nám ozval čitateľ Robert, ktorý sa pochválil pokladom z lesa.

Hríb gigantických rozmerov našiel na svahoch pri Banskej Bystrici. Najvtipnejšie je, že tento výnimočný nález sa mu podaril v piatok trinásteho, a preto už čitateľ tento deň odteraz považuje za šťastný.

Hubári zažívajú v týchto dňoch hotový raj. V lesoch rastú skvosty, ktoré samy naskakujú do košíkov. Niečo o tom vie aj Banskobystričan Robert (35), ktorý sa vybral na huby s kamarátmi v piatok trinásteho. Tí chodia do lesov počas sezóny aspoň jedenkrát do týždňa.

Roberta neodradilo ani to, že na hubách bol aj deň predtým. Vtedy nenašiel vôbec nič. Stačilo mu zmeniť lokalitu a šťastena sa mu naklonila. „Vo štvrtok som bol zbierať v doline v Ľubietovej, tam som však nenašiel nič. O deň nato som vyšiel na svahy v Tajove. S kamarátmi sme nazbierali 3 plné koše a jeden megahríb,“ prezradil Robert.

Hubárska nádielka zložená z dubákov a modrákov skončila úhľadne nakrájaná a Robert si ju suší na neskoršie použitie. Obrovitánsky hríb si, bohužiaľ, čitateľ nestihol odmerať, pretože sa mu na ceste domov zlomil. Podľa jeho slov hríb vážil 3 kilá.