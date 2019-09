Len čo odštartovala sezóna, Patrik a David vyrazili do lesa: S týmto schovajú do vačku aj skúsených hubárov!

Rastú ako po daždi! V posledných dňoch sa teplé dni so studenými striedajú ako na hojdačke.

Teplotné výkyvy prajú rastu húb a skúsení zberači už majú vytipované lokality, kam idú na istotu a domov sa vracajú s plnými košíkmi dubákov, slávok alebo iných delikátnych kúskov. Čitatelia Nového Času o tom vedia svoje a do redakcie nám posielajú fotky kardinálnych úlovkov.

Chutné dubáky, Sabinov Otvoriť galériu Takéto chutné dubáky majú v okolí Sabinova. Zdroj: anc

Rastú aj pri Sabinove! V lese bol nedávno na prechádzke aj Patrik, ktorý sa predral húštinou k ihličnanom, kde našiel parádne dubáky. Táto výborná jedlá huba je vhodná na sušenie a je ideálna do polievok či omáčok.

Sírovec obyčajný, Borský Mikuláš (okr. Senica) Otvoriť galériu Sírovec obyčajný Zdroj: anc

Sírovec obyčajný, perfektná huba na vyprážanie. Vášnivý hubár Ľubomír síce na cyklovýlet do lesa v okolí obce Borský Mikuláš jazdí pravidelne, no keď sa pred ním vynorili ostrovčeky sírovca obyčajného, zosadol zo sedla a pustil sa do zberu. Domov si priviezol huby vhodné na smaženie v trojobale. „Robím ich ako rezne a boli neskutočne dobré. Našiel som ich na buku, čo je rarita,“ povedal výletník.

Parádne kozáky, Skalité (okr. Čadca) Otvoriť galériu V okrese Čadca môžete nájsť krásne kozáky. Zdroj: anc

David sa vybral do lesa v blízkosti Skalitého, kde na jednom mieste našiel 11 kozákov. Ak ich usuší, v zime ušetrí, pretože v obchodoch sa v BIO kvalite predáva 1 kilo aj za 99 eur.