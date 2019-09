Bugár prehovoril o údajnom vydieraní prezidenta Ficom: Tajomný odkaz pre Kisku!

Béla Bugár (61) mal byť podľa exprezidenta Andreja Kisku (56) svedkom toho, ako sa mu expremiér Robert Fico (55) vyhrážal v čase, keď sa uchádzal o miesto ústavného sudcu.

Šéf Mostu však odmietol pred vyšetrovateľom vypovedať a teraz poslal Kiskovi záhadný odkaz. Tvrdí, že keby sa rozhovoril, nemuselo by sa to vraj bývalej hlave štátu páčiť. Čo tým mal na mysli?

Robert Fico chcel podľa exprezidenta Andreja Kisku predsednícke miesto šéfa Ústavného súdu tak veľmi, až sa mal uchýliť k vyhrážkam. „Prezident Kiska je plačko. Keď došlo k tomu, že bolo vznesené obvinenie proti konateľovi spoločnosti KTAG, ktorá nezákonne financovala kampaň, tak prišiel s tým, že ho niekto vydiera,“ povedal na margo kauzy Fico. Kiska si však stojí za svojím a tvrdí, že expremiérovi robil poslíčka Bugár.

„Neskôr mi zavolal Béla Bugár, že za ním bol Fico a odkazuje mi, že ak ho vymenujem za predsedu Ústavného súdu, prestanú všetky útoky na moju osobu, ktoré sa týkajú pozemkov či daní, a bude mier,“ uviedol Kiska v rozhovore pre Denník N s tým, že rozhovor nahratý nemá, avšak odovzdal vyšetrovateľovi všetky esemesky.

Prostredník Bugár?

Šéf Mostu-Híd podľa medializovaných informácií odmietol v kauze vypovedať. Po sobotnom sneme strany naznačil, že to bolo aj pre Kiskovo dobro a v jeho spore s Ficom vydieranie nevidí. „Ak si prezident Kiska myslí, že mám hovoriť o všetkom, o čom sme rokovali medzi štyrmi očami, tak môžem, ale dopadne to veľmi zle pre neho,“ vyhlásil Bugár.

Spomenul aj jeden konkrétny prípad. „Potom by sme sa museli vrátiť k tomu, kto mal záujem na tom a ako robil na tom, aby vznikla iná vláda - vláda odborníkov na čele s nejakou poslankyňou,“ uviedol Bugár. Podľa našich informácií má ísť o Luciu Žitňanskú, ktorá napokon Most opustila. Prezident Kiska mal presadzovať myšlienku úradníckej vlády na čele práve so Žitňanskou.

Tá bola vo Ficovej vláde ministerkou spravodlivosti, po rekonštrukcii vlády a nástupe Pellegriniho už tento post nezastávala. I keď exministerka tvrdila, že sa chce venovať viac právnickej profesii, špekulovalo sa o tom, že za jej koncom stojí požiadavka koaličného partnera - Smeru.

Ako napreduje vyšetrovanie

Na kauze je kuriózne aj to, že trestné oznámenie nepodal nikto z jej aktérov, ale poslanec Ondrej Dostál (SaS). Vypočutí už boli Bugár, premiér Pellegrini, Fico, Kiska aj jeho bývalý hovorca Krpelan. Kisku vo veci zastupuje advokát Daniel Lipšic. „Výsluchy už boli urobené a prebehla aj jedna konfrontácia,“ uviedol Lipšic, no nechcel prezradiť, o koho išlo.

Ako malo vydieranie podľa Kisku prebiehať