Bugára opúšťa Fedor, minister Sólymos sa chce vzdať funkcií: Kríza v Moste-Híd?!

Koalícia prišla o väčšinu! Vládne strany sa budú musieť odteraz pri presadzovaní zákonov spoliehať na nezaradených poslancov.

Situáciu zapríčinil poslanec Mosta-Híd Martin Fedor, ktorý opustil klub pre „množstvo populistických návrhov“. Šéf Mosta Béla Bugár (61) má však aj vážnejší problém. Stranu opustil bývalý europoslanec József Nagy (51) a jeho minister životného prostredia László Sólymos sa chce podľa našich informácií vzdať straníckych funkcií.

Mostu-Híd hrozí, že sa prvýkrát od svojho založenia nedostane do parlamentu. Prieskumy bugárovcom prisudzujú iba tesne nad 4 percentá. Čelní predstavitelia sa situáciu snažia riešiť tým, že rokujú s promenšinovo orientovanými stranami o spájaní. Zatiaľ sa im však väčší úspech nepodaril. Rokovania s SMK, ktoré má v prieskumoch podobné výsledky ako Most, stroskotali a práve to má byť dôvodom, pre ktorý sa má chcieť minister Sólymos dnes na sneme vzdať straníckych funkcií.

Zo strany z rovnakého dôvodu vystúpil v piatok aj bývalý europoslanec József Nagy. Šéf evnirorezortu informáciu nepotvrdil, viac však prezradila hovorkyňa Mostu Klára Debnár. „Svoju podpredsednícku funkciu uvoľní mladšiemu kolegovi,“ uviedla s tým, že narozdiel od Nagya minister dokáže akceptovať rozhodnutie väčšiny a zo strany neodchádza.

Koalícia prišla o väčšinu

Z poslaneckého klubu Mosta-Híd odchádza aj poslanec Martin Fedor. Svoje rozhodnutie oznámil už aj Bugárovi. „Korektne sme sa rozišli. Svoju budúcnosť som nikdy nespájal s touto stranou. Myslím si, že práve tesne pred voľbami, keď vidíme množstvo populistických návrhov, ktoré sa hrnú z dielne vládnej koalície, nemám síl bojovať proti takýmto opatreniam,“ vysvetlil Fedor, ktorý nikdy nebol členom strany. On, podobne ako Katarína Cséfalvayová (34), prišiel do Mosta zo strany Sieť. Aj ona je predmetom odchodových špekulácií a hovorí sa o tom, že obaja zakotvia v novej strane exministra Tomáša Druckera.

Poslanec Erik Toomáš (44) zo Smeru v strate parlamentnej väčšiny problém nevidí. „Ja to zatiaľ považujem len za technickú záležitosť, pretože možno oficiálne nemá koalícia väčšinu, ale dlhodobo už vládnu koalíciu v parlamente, vrátane zákonov, podporuje skupina nezávislých poslancov,“ povedal Tomáš. Myslel tým napríklad Alenu Bašistovú, Martinu Šimkovičovú, Rastislava Holúbeka alebo Petra Marčeka.

Odchody z Mosta

Zsolt Simon (49) Otvoriť galériu Zsolt Simon (49) Zdroj: anc

Spoluzakladateľ strany Most-Híd ju opustil po tom, čo bugárovci vstúpili po voľbách v roku 2016 do koalície so Smerom a SNS. Založil si novú menšinovú stranu Maďarské fórum.

Lucia Žitňanská (55) Otvoriť galériu Lucia Žitňanská (55) Zdroj: anc

Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky skončila ako ministerka spravodlivosti a neskôr pre nesúhlas s politikou koalície odišla aj z poslaneckého klubu Mosta.

Igor Janckulík (51) Otvoriť galériu Igor Janckulík (51) Zdroj: anc

Odišiel z poslaneckého klubu Mosta-Híd a vládnej koalície krátko po vražde novinára. Do parlamentu sa dostal na kandidátke strany Sieť, odkiaľ prestúpil k bugárovcom.

Martin Fedor (45) Otvoriť galériu Martin Fedor (45) Zdroj: anc

Ďalší odídenec z Procházkovej Siete svoj odchod z Mosta zdôvodnil narastajúcim populizmom vládnych strán v predvolebnom období. Špekuluje sa, že posilní novú stranu Tomáša Druckera.