Fury ostáva stále neporazený: S krvavou ranou nad okom to však nemal vôbec ľahké

Britský boxer Tyson Fury zdolal v sobotňajšom dueli v superťažkej váhe Švéda Otta Wallina po 12 kolách jednomyseľným výrokom rozhodcov a vylepšil si svoju bilanciu v profesionálnom ringu na 29 víťazstiev (20 KO) a 1 remízu.

Napriek predzápasovým predpokladom to však nemal vôbec jednoduché. Prakticky neznámy súper mu totiž uštedril hneď niekoľko tvrdých úderov a dokonca spôsobil tržnú ranu nad pravým okom.

"Vôbec som naň nevidel. Úplne to zmenilo priebeh zápasu. V takýchto chvíľach je to o srdci a odhodlaní. Ak vládzem, nezastavím sa. Otto ukázal, že je naozajstný Švéd, pravý viking," povedal podľa agentúry AP Fury, ktorý však už bol mysľou pri odvete súboja so šampiónom organizácie WBC Deontayom Wilderom. S ním vlani v decembri zviedol nerozhodný duel. "Deontay Wilder, si na rade," neodpustil si poznámku Fury.

Duel s Američanom, ktorý sa má predbežne uskutočniť vo februári budúceho roka, má byť však len čiastkovým úspechom na Furyho ceste za znovuzískaním všetkých titulov v superťažkej váhe. Tie vlastnil v roku 2015 po víťazstve nad Vladimírom Kličkom, no pre mentálne problémy a drogovú závislosť mu boli neskôr odobrané. Zostal mu len neoficiálny titul lineárneho šampióna, ktorý stratí len v prípade prehry. V prípade, že zdolá Wildera, v ceste mu bude stáť už len Anthony Joshua, ktorý vlastní opasky WBA, IBF a WBO.