Trápenie trnavských gymnazistov sa tajfúnom neskončilo: Kristínu zabudli na letisku

Konečne doma! Takto si vydýchli študenti, ktorých pre vyčíňanie prírodného živlu už pozná celý svet. Spevácky zbor Cantica Nova z Trnavy sa vybral do Tokia ešte minulý týždeň vystupovať.

Po úspešnom koncertovaní sa však situácia skomplikovala. V Tokiu zúril silný tajfún Faxai, pre ktorý nestihli lietadlo do Európy a ďalšie lety boli zrušené. Dve noci strávili na letisku a ďalšie dve v hoteli. Na zážitky, ktoré si študenti priniesli domov, nikdy nezabudnú. Jedna z členiek zboru Kristínka (18) si ich však bude pamätať obzvlášť.

Študenti sa v noci zo štvrtka na piatok po vyčerpávajúcom lete vrátili do Trnavy. Tam ich čakali už nedočkaví rodičia, ktorým spadol kameň zo srdca, keď mohli objímať svoje deti. „Bolo to hrozné. Všetko sme sledovali, kde sú, ako sa im darí. Je to veľmi ťažké, keď máte dieťa na opačnej strane sveta,“ začína rozprávať Kristínkina mama.

Tá mala zrejme o niečo väčšiu obavu, keď sa dozvedela, že jej dieťa nešťastnou náhodou zostalo na letisku. Keď sa totiž po vyčerpávajúcej noci na letisku, kde spali, dozvedeli, že môžu ísť na hotel, všetci išli s radosťou do metra. Tam však zistili, že niekto chýba. „Išli sme ju okamžite hľadať. Určite by sme ju tam nenechali.vraví už s úsmevom jeden z organizátorov spevokolu Peter Cák.

Hviezdy televízie

Samotná Kristína je šťastná, že sa všetko dobre skončilo. „Som rada, že to už máme všetko za sebou,“ prezradila študentka. Ťažké chvíle, ktoré však prežívali na letisku, opísal aj samotný organizátor, ktorý tam mal aj svoju dcérku.

„Som pyšný na deti, že to všetko tak dobre zvládli. Nebolo to jednoduché, ale dali sme to. Mali sme problémy s letenkami, ale nakoniec sa to podarilo, aj keď sme museli letieť na dve etapy,“ opisuje Cák s tým, že presun z letiskovej haly do hotela im padol vhod. „V hoteli sme spali dve noci a ten prvý deň väčšina detí spala. Potom si užívali aj to, že Japonci s nimi robili rozhovor pre televízie. Som rád, že sme už doma a všetci živí a zdraví,“ uzavrel Cák.